Украинският президент Володимир Зеленски реагира остро на сделката между Тръмп и Путин.

Зеленски разкритикува споразумението между САЩ и Русия, позволяващо на Москва да доставя дизелово гориво за САЩ, определяйки го като "инвестиция във война, която трябва да бъде прекратена", предаде Ройтерс.

"Подаръците за Путин няма да донесат мир или каквато и да е полза за цивилизования свят", написа Зеленски в социалната мрежа Екс.

"Русия ще се "отплати" за дизела с още терор. Да се ​​позволява на Русия да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да бъде прекратена, а не удължавана. Необходимо е реално деескалиране на отношенията с Русия на реципрочна основа", заяви Зеленски, цитиран от БТА.

Пред журналисти украинският президент добави, че споразумението ще осигури на Москва допълнителни средства за водене на война. Той нарече сделката между САЩ и Русия за дизела "слабо решение на силни партньори".

Малко преди новината за договорката между руския и американския президенти да отекне, украинският президент Володимир Зеленски прие в Киев делегация на Конгреса на САЩ, за да обсъди прилагането на Закона на сенатор Линдзи Греъм, който затяга санкциите спрямо Москва, както и ускоряването на лицензирането за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът".

"Благодарен съм на делегацията на Конгреса на САЩ - Роджър Уикър, сенатор Кевин Крамър, конгресмен Марк Вийзи и конгресмен Дан Креншоу - за това, че са тук с нашия народ днес на фона на практически непрекъснати руски атаки. Русия не получава това, което иска, на бойното поле и се опитва да го компенсира чрез ескалация", каза Зеленски, цитиран от "Укринформ".

В същото време Русия получи точно това, което иска - в САЩ финансовото министерство, по разпореждане на Тръмп, вдигна санкциите над руското дизелово гориво и даде лиценз на Москва да търгува на световния пазар. Правото да изнася милиони тонове дизел е без ограничение за Руската федерация за период от половин година - до 7 април 2027 г.

Дир.бг