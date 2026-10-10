Украинският президент Володимир Зеленски реагира остро на сделката между Тръмп и Путин.
Зеленски разкритикува споразумението между САЩ и Русия, позволяващо на Москва да доставя дизелово гориво за САЩ, определяйки го като "инвестиция във война, която трябва да бъде прекратена", предаде Ройтерс.
"Подаръците за Путин няма да донесат мир или каквато и да е полза за цивилизования свят", написа Зеленски в социалната мрежа Екс.
"Русия ще се "отплати" за дизела с още терор. Да се позволява на Русия да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да бъде прекратена, а не удължавана. Необходимо е реално деескалиране на отношенията с Русия на реципрочна основа", заяви Зеленски, цитиран от БТА.
Пред журналисти украинският президент добави, че споразумението ще осигури на Москва допълнителни средства за водене на война. Той нарече сделката между САЩ и Русия за дизела "слабо решение на силни партньори".
Малко преди новината за договорката между руския и американския президенти да отекне, украинският президент Володимир Зеленски прие в Киев делегация на Конгреса на САЩ, за да обсъди прилагането на Закона на сенатор Линдзи Греъм, който затяга санкциите спрямо Москва, както и ускоряването на лицензирането за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът".
"Благодарен съм на делегацията на Конгреса на САЩ - Роджър Уикър, сенатор Кевин Крамър, конгресмен Марк Вийзи и конгресмен Дан Креншоу - за това, че са тук с нашия народ днес на фона на практически непрекъснати руски атаки. Русия не получава това, което иска, на бойното поле и се опитва да го компенсира чрез ескалация", каза Зеленски, цитиран от "Укринформ".
В същото време Русия получи точно това, което иска - в САЩ финансовото министерство, по разпореждане на Тръмп, вдигна санкциите над руското дизелово гориво и даде лиценз на Москва да търгува на световния пазар. Правото да изнася милиони тонове дизел е без ограничение за Руската федерация за период от половин година - до 7 април 2027 г.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Тръмп заплашва целият свят да не правят бизнес с Русия и Иран, а самия той си купува дизел. Нашите евролидери си късат Дъза да му дават пари на Зеленски и само Господ знае къде отиват те.
Анонимен
Нямо страшно Зельо няма, докато Европа има такива безгръбначни лидери като сегашните, ние ще стоим гладни, но за тебе пари, ракети и дронове все ще се намерят.
Анонимен
Оранжевият пуяк е доказан двуличник и агент на КГБ (Краснов). Да му мислят европейците, които все още му играят по гайдата.
Анонимен
Логиката на големите е като тази на чиста,но после след употреба изхвърлена салфетка,намериха си нужната марионетка,натовариха я със своите интереси,не им се получи и....,в кошчето!
Излъганото камилче
Още по-смешното е, че руските горива, които ще се изнасят за САЩ от Русия, всъщност ще се продават от САЩ на... познайте кой е най-големият им клиент. Хахаха
Халелей
Поздрав за Евродебилни и Зелю с песента на Андреа и Costi - Употребена.
Анонимен
Едно е СИГУРНО-украинският народ никога няма да забрави жертвите и разрушенията от руската /Червена/ армия! А това едва ли е от полза за Русия
Анонимен
Украинския народ, Мосю Багет, вече години раздира гърлото си за спиране на конфликта.
Вината да не чувате виковете им не е на Русия.
Анонимен
10.10.2026 09:46 Това е така,но и без това всички вкупом мразят Русия,без конкретика,хей така,от"солидарност",техен си проблем,никой обаче не осъжда на какво с години бяха подложени руснаците в украина,никой,а там има едно култово гробище,то обаче не буди умиление и укор,ето,и това е повод,не само лелеяното НАТО.Ето и до къде доведоха безумните санкции,ЕС е една дрипа,Тръмп го проумя отдавна -