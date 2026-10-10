Бившият премиер и председател на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Николай Денков предупреди, че политиката на американския президент Доналд Тръмп спрямо Русия може да създаде сериозни рискове за сигурността на Европа. Той коментира споразумението между Вашингтон и Москва за доставки на руски дизел, както и готовността на България да се защитава от дронове.

В ефира на NOVA Денков заяви, че според него Тръмп търси бързо решение на проблемите с цените на горивата в САЩ, за да избегне тежка загуба на предстоящите междинни избори.

"Ситуацията ми напомня началото на Втората световна война. Моето притеснение е, че Путин се опитва да сключи сделка, с която да си вземе Източна Европа: Украйна, Балтийските държави, Молдова, а може би и на юг към България и Румъния. И това би било предпоставка за трагични събития", заяви той.

"Ако остане сама, България ще бъде много лесна за превземане"

Според Денков България трябва да продължи тясното сътрудничество със съюзниците си в НАТО, тъй като националната ѝ сигурност е пряко свързана с отбранителните способности на останалите държави в региона.

"Нашата отбрана изцяло е свързана с нашите съседи, които са членове на НАТО - Румъния, Гърция, Турция. Ако остане сама, България ще бъде много лесна за превземане по най-различни начини", предупреди той.

Бившият премиер се противопостави и на идеята Украйна да приеме капитулация като начин за прекратяване на войната. По думите му подобно решение не би гарантирало сигурността на останалите европейски държави.

"Когато имате имперска сила, която търси да се разшири и заплашва съседните държави, тя никога няма да се съгласи, ако има лесна жертва, да спре само с тази жертва", коментира Денков.

Председателят на ПГ на "Продължаваме промяната" коментира и заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност, свикано от президента Илияна Йотова след атаките срещу търговски кораби в Черно море.

По думите му сред обсъжданите теми е била готовността на страната да открива и противодейства на безпилотни летателни апарати.

"България се оказа напълно неподготвена и особено в сравнение със съседите ние сме години назад. Аз не видях никаква стръв в управляващите този проблем да се реши колкото може по-бързо", заяви Денков.

Той подчерта, че противодействието на дронове вече е сред основните отбранителни приоритети на европейските държави и страните от Близкия изток.

Според него България е отстъпила от част от инициативите за съвместна защита, включително от инициатива на НАТО за антидрон системи.

Обвинения за прикриване на информация след атаката в Черно море

Денков коментира и ударите срещу двата търговски кораба в българската изключителна икономическа зона, като посочи Русия за вероятния извършител.

"Единственият заинтересуван тези два кораба да бъдат потопени е Русия. Няма как Украйна да бъде заинтересована да си потопи корабите, с които тя изнася пшеница или внася сол", заяви той.

Бившият премиер подчерта, че Черно море вече е зона на активни военни действия и предупреди, че България трябва да отчита рисковете за собствената си сигурност.

Той отправи и обвинения към правителството за начина, по който е представена информацията след инцидента.

"Премиерът каза, че не е имало контакти с Украйна, което не е истина. На КСНС стана ясно, че контакти между службите на Украйна и България след инцидента в Черно море е имало и те са били няколкократни. Има прикриване на информация", заяви Денков.

Той уточни, че по време на заседанието на КСНС е имало задълбочена дискусия по въпросите на националната сигурност.

Прогноза за президентските избори

В края на разговора Денков коментира и предстоящата президентска кампания, като изрази увереност, че Андрей Гюров и Георги Кандев ще достигнат до втори тур.

"Тепърва се развива тази кампания. Аз съм убеден, че господин Гюров и Кандев ще бъдат на балотаж, а изходът от този балотаж изобщо не е ясен", заяви той.

Днес.бг