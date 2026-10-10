Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов използва за положителен пример сделката на Тръмп с Путин за доставка на дизелово гориво от Русия в САЩ, като същевременно в нея намери повод за критики към кабинета "Радев".

В коментар в социалната мрежа той коментира руско-американското споразумение, като направи паралел с действията на управляващите у нас. Борисов посочи, че по този начин държавите защитават националната си икономика, докато правителството у нас е разрешило износа на нафта.

Лидерът на ГЕРБ започва коментара си в социалната мрежа с пълен цитат на съобщението на Тръмп от петък вечерта в "Трут соушъл".

"Току-що приключих изключително успешна дискусия с президента на Русия Владимир Путин, в която беше постигнато съгласие Русия незабавно да достави над 300 000 тона дизелово гориво на американския и световния пазар, още 500 000 тона през месец ноември и 1 000 000 тона веднага след това", обяви американският президент, а малко по-късно САЩ свалиха санкциите за руските доставки на петрол за половин година, до април 2027 г

На този фон Борисов припомня, че българското правителство не е защитило гражданите и бизнеса по този начин.

"В България на 23 септември 2026 г. правителството на Румен Радев в Народното събрание на Румен Радев, с гласовете на "Прогресивна България" на Румен Радев, отмени забраната за износ на нефтопродукти от България. Тогава предупредих публично, че освобождаването на износа на нафта е груба грешка, която ще донесе големи печалби за определени търговци за сметка на потребителите", пише Борисов.

Добавя още, че е предупредил, "че не може интересите на няколко човека да бъдат по-важни от интересите на българските земеделци, превозвачи, предприятия и предприемачи", очевидно визирайки написаното от Тръмп, че така фермерите в САЩ ще купуват руски дизел на рекордно по-ниски цени.

"Докато другите държави правят всичко възможно да осигурят горива за собствените си икономики, ние позволяваме те да напускат страната. Кой има интерес от това? Със сигурност не българските производители и потребители", критикува Борисов. По думите му държавата трябва да защитава националния интерес, а не да попълва сметките на няколко човека.

Дир.бг