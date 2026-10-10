„Волов-Шумен 2007“ загуби от „Черноморец“ с 1:2 при гостуването си в Балчик. Срещата бе от деветия кръг на Североизточната Трета лига по футбол.

Очаквано двата отбора изиграха добър и равностоен мач, в който може всеки един от тях да спечели. Направиха го домакините, след като успяха да вкарат по-опасните си положения.

„Черноморец“ откри резултата в 31-та минута чрез Борис Стойков – 1:0, като така завърши първото полувреме.

В 71-ата минута домакините поведоха с 2:0. След центриране от корнер Мартин Янакиев удвои аванса на „Черноморец“.

В 82-ата минута Румен Николов вкара за „Волов-Шумен“ – 2:1. В оставащите минути шуменският отбор натисна съперника и опита да вземе точка от двубоя, но не успя да стигне до втори гол.

В следващия кръг „Волов-Шумен 2007“ е домакин на дубъла на „Черно море“. Срещата е на 17 октомври от 16,00 часа на Ученическия стадион.

ШУМ.БГ