50-годишната Криста Пайк, която трябваше да стане първата екзекутирана жена в американския щат Тенеси от 200 години насам, но оцеля след две инжекции с пентобарбитал, е изписана от болницата и върната в затвора в Нашвил, съобщиха адвокатите й, цитирани от световните агенции.

Пайк е транспортирана обратно в изправителния център "Дебора К. Джонсън", където бе очаквала изпълнението на смъртната си присъда в продължение на 30 години.

"Тя е благодарна на екипите за спешна помощ и на медицинския екип за грижите им при тези извънредни обстоятелства. Продължава да получава медицински грижи в затвора, а ние ще следим възстановяването ѝ", добавиха защитниците й.

Екзекуцията на Криста Пайк бе насрочена за 30 септември вечерта. През 1996 година тя получава най-тежкото наказание за извършено убийство от първа степен. Криста е била на 18 години, когато през 1995 година заедно с приятеля й са отнели живота на 19-годишната Колийн Слемър. Двете момичета са били съученички, а мотивът за жестокото престъпление е ревност. Криста примамила Колийн на уединено място, където била измъчвана и убита, а върху тялото й бил издълбан сатанински символ.

Пайк не отрича вината си, но нейните адвокати твърдят, че смъртната присъда не е подходяща за престъпление, извършено на тази възраст от тийнейджър с нелекувани психични заболявания след детство, изпълнено с брутално сексуално насилие и пренебрегване.

Свидетели на екзекуцията разказаха, че дълго време са чували как след двете дози пентобарбитал Криста Пайк продължава да диша и да се задъхва. По-късно един от адвокатите ѝ заяви, че дори я е чул да говори и да пее след първата доза. После Пайк е била откарана в медицинско заведение извън затвора.

На 6 октомври защитата ѝ съобщи, че тя е дошла в съзнание и вече може да говори. Два дни по-късно оцелялата затворничка направи първи крачки с чужда помощ в болницата и започна да приема храна.

Все още не е ясно какво ще се случи с Пайк оттук нататък.

Правният ѝ екип участва в извънредно съдебно заседание в окръг Дейвидсън в сряда, на което поиска и получи решение, задължаващо затворническите власти в Тенеси да запазят цялата документация и доказателства за неуспешната инжекция.

Защитата ѝ поднови призивите си към губернатора на Тенеси Бил Лий да замени смъртното наказание на Пайк с доживотен затвор без право на замяна, така че щатът да не може да прави втори опит за умъртвяването ѝ. Според адвокатите това е стандартната практика, когато затворник оцелее след провалена екзекуция.

Въпреки че и друг път осъдени са оцелявали при провали на процедурата, Криста Пайк е единственият известен затворник в съвременната история на смъртното наказание в САЩ, който остава жив след реално инжектиране на смъртоносните химикали.

"Щатът не пое никакъв ангажимент, че г-жа Пайк няма да бъде подложена на повторна екзекуция в бъдеще", заяви адвокат Люк Инен по време на съдебното заседание в сряда.

Дир.бг