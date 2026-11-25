Александър Везенков изигра поредния си много силен мач за Олимпиакос, а тимът му се качи на първо място в Евролигата след победа над Апоел у дома с 104:79.

Минути след края най-добрият баскетболист на континента тръгна към летището в Атина, за да се прибере по нощите в България. Защото днес ще носи екипа на националния отбор в европейската квалификация срещу Дания.

Мачът е от 19:00 часа в "Арена София" и предизвика огромен интерес, несъмнено и заради жеста на суперзвездата и най-добър баскетболист на Европа. Но и заради усилието на федерацията, както и съвсем приемливите цени на билетите. Очаква се над 9500 фенове да подкрепят отбора ни, който се завръща в столицата за официален мач след 12 години пауза.

Везенков вкара 21 точки, добави 6 борби и 3 асистенции, а отборът му спечели четвърта поредна победа. С нея се качи на първото място поне временно, като има актив от 11-3.

Най-резултатен за успеха бе Кори Джоузеф с 27 точки, а Еван Фурние добави 20.

Срещата Олимпиакос - Апоел завърши след 23 часа наше време в сряда вечер, а след нея Везенков се отправи от залата към летището. Неговият съотборник и гард на България Коди Милър-Макинтайър няма да бъде на разположение за мача срещу Дания, защото се лекува от грип. Заболяването го извади и от двубоя на Олимпиакос.

Специално организираният от Българската федерация полет трябваше да прибере Везенков в ранните зори на четвъртък в София, а след няколко часа почивка, той ще е на линия да играе срещу Дания в европейската квалификация от 19 часа.

Дир.бг