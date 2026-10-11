Тотнъм продължава да е един от трите отбора в Премиър лийг без победа от началото на сезона, но днес съумя да разочарова Манчестър Юнайтед на "Олд Трафорд", при това с човек по-малко. Десетима от Спърс взеха точка от "червените дяволи" в самия край след 1:1, макар по всичко да личеше, че домакините ще вземат първи три точки от края на август насам.

Всичко най-вълнуващо в съботната вечер се случи през второто полувреме, а Юнайтед действително се бе замечтал за така чаканата победа, след като Брайън Мбемо бе извел своя тим напред с гол в 73-ата минута. Националът на Камерун получи пас отляво от Матеуш Куня, обърна се и с левия крак вкара в далечния ъгъл за 1:0.

Пет минути след това задачата на момчетата на Майкъл Карик трябваше да стане по-лесна, след като Родриго Бентанкур бе изгонен едва 12 минути след влизането си в игра за удар с глава срещу Люк Шоу.

Въпреки численото неравенство, Тотнъм нанесе удар в самия край - Доминик Соланке вкара гол, който може да бъде определен като лек, защото Сене Ламенс определено не реагира добре в 92-ата минута. Тогава центриране на Сандро Тонали закачи главата на Соланке и попадна в мрежата - 1:1.

Юнайтед е дванадесети с 6 точки, а Тотнъм - осемнадесети с 3.

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