Най-малко 12 души бяха убити, а над 300 - ранени, на летището на Рияд при ракетния обстрел вчера, предаде Ройтерс, като се позова на саудитската служба за гражданска авиация, цитирани от БТА.

Жертвите са четирима саудитци, двама души от Бангладеш и по един от САЩ, Йордания, Сирия, Судан и Египет. Последният убит е палестинец.

В изявлението се посочва още, че някои от 309-те пострадали са в критично състояние. Освен това са нанесени материални щети.

Летището на саудитската столица е затворено.

🇸🇦 Riyadh airport in Saudi Arabia moments ago, after being hit by a Houthi missile attack. https://t.co/uXypVBmoaX — SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) September 19, 2026

Хусите поеха отговорност за атаката, която представлява сериозна ескалация на конфликта, отбелязва Ройтерс.

Поредицата от смъртоносни удари извади на показ "слаби точки" в способността на Саудитска Арабия да се отбранява, в момент, когато кралството води въздушна кампания в подкрепа на сухопътните сили на йеменското правителство срещу проиранската групировка.

Хусите контролират част от съседен Йемен, включително столицата Сана и ключовия проток Баб ел Мандеб.

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф категорично осъди вчерашната атака на йеменските бунтовници хуси.

"Атаките срещу граждани и ключови инфраструктурни обекти са напълно недопустими и представляват сериозна заплаха за регионалния мир и стабилност", заяви пакистанският лидер в социалната мрежа Екс.

Шариф подчерта, че страната му потвърждава "ангажимента си към суверенитета, териториалната цялост и сигурността на Саудитска Арабия".

На 7 август Пакистан, Саудитска Арабия и Турция подписаха Съвместно споразумение за отбрана в Мека. Съгласно този документ въоръженото нападение срещу някоя от трите страни се разглежда като атака срещу всички тях. Поради това пактът от Мека е сравняван с НАТО.

Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция против йеменската групировка междувременно съобщи, цитирана от Ройтерс, че снаряд е паднал близо до летището на източния саудитски град Дамам.

Агенцията отбелязва, че това летище се е превърнало във важна алтернатива на риядското след поредицата атаки срещу саудитската столица.

Коалицията каза още, че е прехванала и унищожила югоизточно от Рияд балистична ракета, изстреляна от хусите.

На фона на ескалацията на конфликта президентът на САЩ Доналд Тръмп каза вчера, че страната му "много скоро" ще реши дали да се включи в кампанията на въздушни удари по обекти на проиранската йеменска групировка.

Войната в Йемен избухна през 2014 г. Ударите на хусите по летището на Рияд са безпрецедентни, откакто оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция се намеси в конфликта на страната на правителството през 2015 г.

Дир.бг