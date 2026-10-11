Заплахи са отправени и срещу министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в последната вълна от имейли с бомбени заплахи до стотици български институции. Това съобщи директорът на дирекция "Киберпрестъпност" в ГДБОП старши комисар Владимир Димитров пред Нова телевизия.

По думите му в последните имейли, разпространени преди около ден и половина, е споменато името на министъра, като в съобщението се съдържа заплаха, че той ще бъде наранен.

Работим по няколко различни версии и на този етап не можем категорично да кажем дали става дума за един или за няколко поръчители, посочи Димитров. Той уточни, че няма категорични данни за мотивите зад заплахите, но споменаването на името на вътрешния министър е индикатор за насочеността на атаката както към него, така и към държавата и институциите като цяло.

Основната цел на изпращачите е да дестабилизират институциите, да създават хаос в обществото и да подкопават доверието на гражданите, каза директорът на дирекция "Киберпрестъпност". По думите му не може да се изключи и хипотезата за опит за уязвяване на вътрешния министър, но към момента няма категорични данни за това.

Десетки са бомбените заплахи, като получателите им са стотици български институции, сред които училища, детски градини и летища. Имейлите се разпространяват на отделни вълни, по веднъж или два пъти седмично, обясни Димитров.

По данни на ГДБОП заплахите се изпращат чрез компрометирани компютри и сървъри от различни части на света. Използват се и средства за анонимизиране като Tor мрежата, VPN услуги и прокси сървъри, които затрудняват установяването на извършителите. Дирекцията работи по няколко версии и си сътрудничи с международни партньори и компании, чиято инфраструктура е използвана за изпращане на съобщенията.

Димитров призова ръководителите на институциите и учебните заведения да подхождат внимателно към всеки сигнал, да анализират съдържанието му и своевременно да уведомяват полицията, без да създават излишна паника. Според него при масово разпратени идентични съобщения, без конкретни данни за определено място или лице, има индикатори, че заплахата може да не е реална. Това обаче не означава сигналите да бъдат подценявани.

При получаване на заплаха е важно да се прецени нейното съдържание, да се информират компетентните органи и да се изчака пристигането на полицейските екипи. Не е необходимо автоматично да се предприема масова евакуация при всеки подобен имейл, посочи шефът на дирекция "Киберсигурност".

Дир.бг