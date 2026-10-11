Министерството на културата откри процедура за актуализиране на статута и режимите за опазване на археологическия резерват „Мадара“. Промените засягат териториалния обхват и предписанията за опазване на резервата, намиращ се на територията на общините Шумен и Каспичан.

Процедурата е започната след предложение на Националния институт за недвижимо културно наследство и решение на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности. Необходимостта от промяна е обоснована с несъответствия между съществуващите карти и различните определяни през годините граници на резервата.

Според предложението територията на археологическия резерват ще се разшири с близо 2/3 и ще стане площ от 534,34 ха. Сега по документи резерватът заема 319,13 ха.

Отделно е предвидена и охранителна зона с площ 422,78 ха.

След приключването на процедурата трябва да бъдат съставени нови актове за държавна собственост за имотите, попадащи в обхвата на резервата, и промените да бъдат отразени в кадастралните карти и регистрите на общините Шумен и Каспичан.

Археологическият резерват запазва статута си на групова археологическа недвижима културна ценност с категория „национално значение“.

Остават в сила разпоредбите, че територията на резервата е само за археологическо и геофизическо проучване, консервация, реставрация, експониране и социализация на архитектурно-археологически структури.

В резервата се забранява промяна на предназначението на земята и всякакъв вид ново строителство, с изключение на изграждане на инфраструктура, свързана със защитата и/или експонирането на археологическите недвижими културни ценности, осигуряване на достъпна среда или за минимално благоустрояване и осигуряване на достъп и обслужване на посетителите.

Забранява се практикуването на екстремни моторни спортове (АТВ, мотокрос и др.) на територията на резервата. Забранява се използването на териториите, включени в границите на резервата, за депа за всякакъв вид отпадъци.

Забранява се още ново залесяване в границите на проучваните археологически обекти, бивакуване и къмпингуване, както и паленето на огньове, изграждане на базови станции и ретранслатори на мобилни и ТВ оператори, изграждането на ветрогенераторни и фотоволтаични паркове и площадки. Забраняват се всички строителни, добивни и други дейности, които нарушават целостта на земните пластове и скалния масив.

ШУМ.БГ