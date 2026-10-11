Внезапно наводнение в планинските райони на Централен Непал помете десетки къщи и разруши инфраструктурни обекти, мостове и водноелектрическа централа, съобщиха властите в страната, цитирани от световните агенции и БТА.

Причина за наводнението е свлачище, което е довело до внезапно повишаване на нивото на водата на река Будхи Гандаки, заяви говорителят на полицията Аби Нараян Кафле.

"Няколко жилища и обект от инфраструктурата са били разрушени или повредени, но към момента няма съобщения за загинали или изчезнали хора", посочи Кафле.

Местни медии обаче съобщават, че най-малко 5 души са в неизвестност.

Новата трагедия се случва само седмица, след като Непал прекрати спасително-издирвателните операции за хора, които все още са в неизвестност след опустошителните наводнения в азиатската страна през август тази година, отнели живота на най-малко 1455 души.

Към този момент най-малко 5285 души се водят за изчезнали след наводненията в района на границата между Непал и Китай при Тибет на 26 август, посочва агенцията. Спасени са 13 795 души.

След новия потоп в социалните мрежи се появиха видео кадри, на които се вижда как селища и мостове биват помитани от прииждащи води, по които се носят отломки.

Властите евакуираха по въздух няколко блокирани семейства от най-застрашените зони. Стотици хора, живеещи по-надолу по течението, също бяха преместени на безопасно място.

Националната агенция за бедствия обяви най-висока степен на тревога в някои селища край реката.

Правителството в Непал пък обяви, че се нуждае от близо 5 милиарда долара за първия етап на възстановяването на щетите и на устройването на хилядите хора, останали без покрив заради стихията.

Dir.bg