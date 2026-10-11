Украйна няма да поразява повече руски рафинерии, ако Москва престане с атаките си срещу украинската енергийна инфраструктура. Това написа украинският президент Володимир Зеленски в профила си в социалната мрежа Екс.

"Всяка мярка за деескалация трябва да бъде реципрочна и да бъде обвързана с конкретни гаранци", добави той.

Изявлението му идва часове, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери в Белия дом, че Украйна трябва да има нов държавен глава.

"Мисля, че е време Украйна да има нов президент. Предлагам да получат нов лидер, който може да сключи сделка. По някаква причина Зеленски никога не го прави", добави Тръмп и настоя Киев да прекрати ударите по руските петролни рафинерии.

"По-добре наистина да спре, по дяволите", ядосано добави Тръмп, според когото украинските удари по руски рафинерии само влошават световния проблем с недостиг на дизел. "Казахме: "Можете да правите каквото искате с Русия, не удряйте рафинериите, защото това е световен проблем. Той има интерес да ги спре", заяви Тръмп, визирайки украинския си колега.

Володимир Зеленски пък припомни за последните руски атаки срещу Украйна.

"Благодарен съм на всички наши служби за спешно реагиране, които винаги са до нашите хора и отстраняват последствията след жестоките руски удари. Едва тази сутрин приключиха издирвателно-спасителните работи в Запорожие, където Русия уби 23 души, четирима от които са деца. Вчера в Харков руснаците нанесоха удар по медицинско заведение, а тази нощ имаше руски удари по гражданска инфраструктура, жилищни сгради и енергийни обекти. Сутринта руснаците удариха пететажна сграда в Славянск - там един от входовете е напълно разрушен, а под развалините може да има хора", написа той.

По думите му само тази седмица общо руските сили са изстреляли около 1450 авиационни бомби, 75 ракети от различни видове и над 1640 ударни дрона, от които около 60 процента са реактивни.

"Днес ще продължим координацията с партньорите - ще има разговори с европейски лидери. Практически всеки ден на различни нива координираме действията си и работим върху допълнителни отбранителни пакети, преди всичко за противовъздушна отбрана и боеприпаси за бойната авиация. Всичко това е за защита на живота на нашите хора и интересите на Украйна", подчерта Зеленски.

Той добави, че реалната причина за войната в Украйна, която е и война насред Европа, е Русия и никой друг.

Дир.бг