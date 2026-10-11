Макс Верстапен завърши доминиращия си уикенд в Сингапур, спечелвайки местното Гран при от Формула 1 в 17-ия кръг на шампионата.

Нидерландецът от "Ред Бул", който спечели спринтовата надпревара и квалификацията, беше безпощаден спрямо съперниците си и имаше инициативата в хода на цялата надпревара без да остави съмнение в превъзходството си.

Така Верстапен спечели второ поредно състезание след това в Бахрейн и продължава похода си към попадане в топ 3 в края на шампионата след пилотите на "Мерцедес".

Второто място в Сингапур отиде за Шарл Леклер от "Ферари", а на подиума се качи и лидерът в генералното класиране Кими Антонели от "Мерцедес". Италианецът се доближи още повече до титлата, тъй като основният му съперник и съотборник Джордж Ръсел трябваше да стартира от дъното на колоната и завърши девети.

Четвърти завърши световният шампион Ландо Норис с "Макларън" пред съотборника си Оскар Пиастри, който в последната обиколка изпревари Люис Хамилтън с "Ферари". Топ 10 допълниха Лиъм Лоунс ("Рейсинг Булс"), Нико Хюлкенберг ("Ауди"), Ръсел и Исак Хаджар ("Ред Бул").

Антонели продължава да води убедително в генералното класиране с актив от 340 точки. Втори е Ръсел с 238, а трети Хамилтън с 229. Следва Верстапен с 221 и Леклер с 216.

Дир.бг