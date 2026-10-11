САЩ са заплашили да преустановят режима на оръжейните доставки за Украйна, за да принудят Киев да прекрати ударите си дълбоко в руската територия срещу енергийна инфраструктура, съобщи британският в. "Файненшъл таймс", предаде Ройтерс.

Агенцията уточнява, че публикацията е публикувана, след като американският президент Доналд Тръмп обяви "енергийно примирие" между Русия и Украйна.

Според статията европейски представители, които са разговаряли с представители на САЩ или са били информирани за подобни разговори, заявяват, че Вашингтон е оказал натиск върху европейските правителства и Киев в опит да спре атаките срещу руските петролни рафинерии, пише БТА.

Ройтерс уточнява, че до момента не е успяла да потвърди информацията на британския вестник.

Според "Файненшъл таймс" от САЩ дошли заплахи за край на споделянето на разузнавателна информация, както и на финансиране по програмата на НАНО "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (Prioritised Ukraine Requirements List - PURL) за закупуване на американско оръжие от трети страни и доставката му в Украйна.

"Те звънят в Киев... Звънят на всички (в Европа)", е заявил служител, получил обаждане от представител на американското Министерство на отбраната, цитиран в материала, посочва Ройтерс.

По-рано в неделя това американският президент обяви в социалната мрежа, че примирието между Русия и Украйна вече е факт.

"Считано от този момент, има ЕНЕРГИЙНО ПРИМИРИЕ във войната между Русия и Украйна. Двете страни се съгласиха на това. Не го нарушавайте! Благодаря за вашето внимание по този въпрос", написа в "Трут соушъл" американският държавен глава.

"Обявеното прекратяване на огъня (по енергийна инфраструктура - бел. ред.) е новина за мен. Ако руснаците са съгласни на енергийно примирие, и Украйна е съгласна. Ако Тръмп е договорил това с (президента на Русия Владимир) Путин, моля, кажете ни кога влиза в сила примирието - ние сме готови и ще го приемем", казва Зеленски пред "Аксиос", цитира го БТА.

В събота Тръмп призова украинския президент Володимир Зеленски да разпореди спиране на ударите по руски рафинерии и го разкритикува, че досега не е постигнал сделка с Русия за прекратяване на войната. Освен това американският президент заяви, че украинците може би трябва да си изберат нов лидер.

След новината от Тръмп за стартиралото от днес "енергийно примирие" между Русия и Украйна президентът Зеленски проведе разговор с канадския премиер. По време на разговора Марк Карни е осъдил споразумението между САЩ и Русия за доставка на руско дизелово гориво за американския и световния пазар, предаде Франс прес, като се позова на изявление на правителството в Отава.

Карни посочи, че сделката между Вашингтон и Москва "пряко подкопава усилията за установяване на мир" в Украйна. "Премиерът ясно заяви, че това споразумение пряко подкопава усилията, полагани от Украйна, Канада и нашите съюзници за установяване на мир и стабилност в Европа", се казва в изявлението от Отава по повод разговора.

"Това споразумение ще донесе на Русия допълнителни приходи, които ще помогнат за финансирането на нейната незаконна и неоправдана война срещу Украйна", се споменава още там, допълва АФП. Споразумението беше осъдено и от отговорната за външната политика на ЕС Кая Калас.

Дир.бг