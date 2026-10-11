Нова атака извършиха йеменските хуси срещу летището в саудитската столица Рияд, по-малко от 24 часа след първата, предаде Франс прес. Информацията е оповестена от военната коалиция, ръководена от Саудитска Арабия в подкрепа на международно признатото правителство на Йемен.

Говорителят на коалицията, генерал Турки Ал Малики, съобщи, че атаката е била посредством неидентифициран снаряд срещу пътнически терминал № 4 на международното летище "Крал Халид". Възникнал е пожар.

Същевременно саудитските системи за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили крилата ракета в района на международното летище.

Атаката идва ден след нападението на хусите срещу летището, при което загинаха 12 души, а 309 бяха ранени.

Впоследствие беше съобщено, че и днес има жертва - индийски гражданин, който е издъхнал от раните си, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на индийското посолство в Саудитска Арабия, съобщи БТА.

"Поддържаме връзка със семейството (на загиналия - бел. ред) и ще окажем цялото необходимо съдействие за своевременно изпращане на тленните му останки у дома", заявиха от дипломатическата мисия в социалната платформа Екс.

След второто нападение днес йеменските бунтовници хуси официално поеха отговорността за няколко нападения срещу летищата на Рияд и Дамам, както и срещу енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия.

Бойците на проиранското движение с официално наименование "Ансар Аллах" са атакували "на три етапа международното летище на Рияд, както и газово съоръжение и нефтена рафинерия, принадлежащи на компанията "Сауди Арамко", и международното летище в Дамам", заяви говорителят на хусите Яхия Сария в изявление, цитирано от АФП.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху осъди терористичната атака срещу летището в Рияд, при която вчера загинаха най-малко 12 души, предаде Франс прес. "Осъждам по възможно най-категоричния начин ужасяващата терористична атака срещу международното летище "Крал Халид" в Рияд", заяви Нетаняху в Екс. Той добави, че от името на израелския народ поднася "искрените си съболезнования на семействата на жертвите".

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи смъртоносната атака на хутите срещу летището в Рияд като "опасна ескалация" и заяви, че подкрепяната от Иран групировка трябва да спре ударите по граждански обекти.

"Тези атаки от страна на прокситата на Иран тласкат региона към спирала на насилие. Те дестабилизират ключови световни транспортни и енергийни възли, предизвиквайки сътресения в световен мащаб. Тези убийствени нападения срещу цивилни трябва да спрат незабавно", написа Фон дер Лайен в интернет, като добави, че ЕС изразява "солидарност със Саудитска Арабия".

Дир.бг