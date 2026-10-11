Президентът на Украйна Воломир Зеленски научил от Доналд Тръмп за съгласие между Русия и Украйна да не атакуват взаимно енергийната си инфраструктура.

Зеленски призна в интервю за изданието "Аксиос", че не е запознат с "енергийното примирие" между Украйна и Русия, обявено от американския президент, предаде Ройтерс. В същото време Зеленски отбеляза, че ако Москва се е съгласила на подобно споразумение, Киев ще го приеме.

"Обявеното прекратяване на огъня (по енергийна инфраструктура - бел. ред.) е новина за мен. Ако руснаците са съгласни на енергийно примирие, и Украйна е съгласна. Ако Тръмп е договорил това с (президента на Русия Владимир) Путин, моля, кажете ни кога влиза в сила примирието - ние сме готови и ще го приемем", казва Зеленски пред "Аксиос", цитира го БТА.

По-късно Зеленски съобщи в "Телеграм", че очаква подробности за "енергийното примирие" между Украйна и Русия, обявено от американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Преди това американският президент обяви в социалната мрежа, че примирието между Русия и Украйна вече е факт.

"Считано от този момент, има ЕНЕРГИЙНО ПРИМИРИЕ във войната между Русия и Украйна. Двете страни се съгласиха на това. Не го нарушавайте! Благодаря за вашето внимание по този въпрос", написа в "Трут соушъл" американският държавен глава.

В събота Тръмп призова украинския президент Володимир Зеленски да разпореди спиране на ударите по руски рафинерии и го разкритикува, че досега не е постигнал сделка с Русия за прекратяване на войната. Освен това американският президент заяви, че украинците може би трябва да си изберат нов лидер.

По този повод украинският президент повтори, че Киев подкрепя едно енергийно примирие. "Украйна подкрепя прекратяването на огъня и е важно, че Русия също го подкрепя. Очакваме подробности от американската страна", написа Зеленски.

Той посочи, че току-що e обсъдил обявлението на Тръмп с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, канадския премиер Марк Карни и президента на Финландия Александер Стуб.

"От своя страна, Украйна винаги НАПЪЛНО подкрепя стъпки за деескалация, защита на човешкия живот и гаранции за траен мир", заяви Зеленски в Телеграм.

Дир.бг