Четирима сенатори от Републиканската партия и двама от Демократическата партия призоваха администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп "незабавно да промени курса" по отношение на плановете за закупуване на дизелово гориво от Русия като част от усилията си за понижаване на високите цени на горивата, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп обяви в петък, че е сключил споразумение с руския президент Владимир Путин по време на телефонен разговор. Той уточни, че съгласно споразумението Русия незабавно ще достави над 300 000 тона дизелово гориво на американския и световния пазар, след което ще последват още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона "незабавно след това". Русия ще достави още 3 милиона тона "в кратък срок", съобщи Тръмп в публикация в социалните мрежи.

Сенаторите заявиха, че администрацията на президента не се е консултирала с Конгреса и не е представила никакво обяснение, което да обоснове решението ѝ, както се изисква от закона.

"Съединените щати не трябва да предоставят на Путин финансово спасително въже, докато Русия продължава да убива украински цивилни. Администрацията трябва незабавно да промени курса си", пише в позицията.

Сенаторите от Републиканската партия, които се присъединиха към изявлението, са Сюзън Колинс от Мейн, Лиза Мърковски от Аляска, Том Тилис от Северна Каролина и Джон Къртис от Юта. Сенаторите демократи, подкрепили позицията, са Жан Шахин от Ню Хемпшир и Ричард Блументал от Кънектикът.

Том Тилис заяви в интервю за Ен Би Си, излъчено в неделя, че има основателни аргументи да се твърди, че президентът не спазва закона, ако администрацията пристъпи към реализиране на плана за закупуване на дизелово гориво.

"Бяхме много ясни, че Русия е агресорът. Русия е тази, която може да сложи край на тази война, като се оттегли от окупираните територии", каза Тилис.

Обявеното от Тръмп намерение за покупки на руски дизел се случи само няколко седмици след като Конгресът прие законопроект за безпрецедентно строги санкции, свързани с Русия, известен като Закона "Линдзи Греъм". Законът предвижда държавният глава да наложи значителни мита върху някои от най-големите вносители на руски петрол или природен газ.

Междувременно министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт каза в неделя пред "Фокс Нюз", че Белият дом ще доведе сделката за дизела с Русия до край, като се възползва от съществуващите правни правомощия, и че споразумението е в полза на американския народ и ще доведе до понижение на цените.

"Ще го направим, като използваме всички правни правомощия, с които разполагаме. Така че, знаете, всеки в Конгреса, който твърди, че някой стар законопроект или настоящият законопроект "Линдзи Греъм" ни забранява да го направим, греши", коментира Бесънт.

Дир.бг