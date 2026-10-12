Здравейте, искам да сигнализирам за проблем, който стои на дневен ред от месеци. На Руски паметник, в центъра на Шумен, от известно време живее бездомна жена. Спри пред жилищен вход.

Два пъти сме подавали сигнали в платформата на Община Шумен, без резултат. Не можем да си влезем във входа, прескачаме жената. Някак сме свикнали с тази гледка, НО...с тази жена живеят и няколко кучета. Свикнали с територията явно, пазят си я, започнаха да се спускат на граждани, ежедневно сме свидетели как се спускат на колоездачи, деца, хора с кучета и всеки, който премине от там. Съгласете се, че това е центъра на града. Вчера беше поредния случай, в който глутницата нападна и домашно куче.

Днес е подаден сигнал и в приюта за кучета. Винаги когато сме подавали сигнал се отзовават мигновено. Силно се надявам до довечера да приберат животните и да не са там, но се надявам и да се вземат мерки и за жената. Идва зима, как някой ще спи на земята на центъра на града, уринира там, яде, лежи на студената земя??? Веднъж жената я прибраха след сигнал на 112, но отново се е върна. Подавани са 2 пъти сигнали в платформата на Община Шумен.

Стигнахме дотам да не можем да си влезем във входа, да не можем да се разхождаме по улиците спокойно. Детето ми плаче, когато излизаме и не иска да излиза на разходка, защото трябва да прескачаме жената. Не мога да повярвам, че няма кой да се погрижи за нея.

Моля ви, Шум.бг, помогнете!

П.П.: Кучетата още днес бяха прибрани от приюта, за което им благодаря.



Хрис Иванова