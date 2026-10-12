Здравейте, искам да сигнализирам за проблем, който стои на дневен ред от месеци. На Руски паметник, в центъра на Шумен, от известно време живее бездомна жена. Спри пред жилищен вход.
Два пъти сме подавали сигнали в платформата на Община Шумен, без резултат. Не можем да си влезем във входа, прескачаме жената. Някак сме свикнали с тази гледка, НО...с тази жена живеят и няколко кучета. Свикнали с територията явно, пазят си я, започнаха да се спускат на граждани, ежедневно сме свидетели как се спускат на колоездачи, деца, хора с кучета и всеки, който премине от там. Съгласете се, че това е центъра на града. Вчера беше поредния случай, в който глутницата нападна и домашно куче.
Днес е подаден сигнал и в приюта за кучета. Винаги когато сме подавали сигнал се отзовават мигновено. Силно се надявам до довечера да приберат животните и да не са там, но се надявам и да се вземат мерки и за жената. Идва зима, как някой ще спи на земята на центъра на града, уринира там, яде, лежи на студената земя??? Веднъж жената я прибраха след сигнал на 112, но отново се е върна. Подавани са 2 пъти сигнали в платформата на Община Шумен.
Стигнахме дотам да не можем да си влезем във входа, да не можем да се разхождаме по улиците спокойно. Детето ми плаче, когато излизаме и не иска да излиза на разходка, защото трябва да прескачаме жената. Не мога да повярвам, че няма кой да се погрижи за нея.
Моля ви, Шум.бг, помогнете!
П.П.: Кучетата още днес бяха прибрани от приюта, за което им благодаря.
Хрис Иванова
Коментари
Анонимен
Много пъти съм минавал от там. Кучетата не са агресивни. Сега че ви развалят естетиката е друг проблем. Помогнете на жената вместо да се оплаквате. Щом живеете там значи сте богати. Айде направете едно добро дело и й помогнете.
Varg
При капитализма е така.Свиквайте.
Отговор
До скоро кучетата не бяха агресивни, ние ежедневно минаваме с приятелка оттам. Но преди няколко дни лично аз видях как се спуснаха след човек с колело, изплаших се, човекът им подвикна и замина, но те се озлобиха оше повеч
Свидетели
Според вас (човекът от първия коментар) нормално ли е човек да спи на земята, на студа, вие вечер си спите в топлото легло нали? Как точно живущите там да помогнат на жената, да си я приберат у дома ли? Подхвърлят й храна, цигара, кафе, това за вас помощ ли е? Ако някое от кучетата се спусне къ детето ви друга песен ще запеете. Но нали не е у вас или пред вас, зад клавиатурата всеки е много смел!
Анонимен
Спускат се и на мен се спусна като се разминаване на пешеходната
Анонимен
В заглавието и по-долу няколко пъти е написано "центъра на града", явно това е главният проблем. Ако се случваше в кварталите щеше да е нормално.
Служител
До всички "умни" изказвания, знаете ли, че предната седмица имахме в предприятието визита гости от чужбина. Първото нещо, което видяха беше именно тази жена, защото минахме пеша по главната на Славянски. Меко казано бяха възмутени. Аз също щях да подам сигнал, но не ми остана време. Браво, че някой мисли за жената и е сигнализирал, че да се погрижат наистина за нея. Нечовешко е да спиш на земята!!
ШУМ.БГ
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