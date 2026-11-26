Премиерът Румен Радев е в Брюксел за извънредно заседание на на извънредното заседание на Европейския съвет. Преди началото му коментира някои от решенията на еврокомисията.

По думите на премиера трите основни искания на България за бюджета в ЕС са: запазване на средствата за сближаване на европейските региони, целенасочена финансова подкрепа за Черноморския регион и отказ от нови източници на приходи в европейския бюджет, които биха ощетили България.

Министър-председателят вече е разговарял с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Радев подчерта, че България по принцип подкрепя посоката на предложените от него промени в първоначалния проект на Европейската комисия за дългосрочния бюджет, но предстои още много работа по спорните въпроси.

Трите основни искания на България

На първо място страната ни настоява да бъдат защитени средствата по кохезионната политика, чрез която се подпомага икономическото развитие на по-слабо развитите европейски региони и се преодоляват различията между държавите членки.

“На първо място не трябва да отстъпваме от кохезията“, категоричен е Радев.

Друг ключов приоритет за София е в бъдещия европейски бюджет да бъде заложена конкретна финансова подкрепа за Черноморския регион. Радев аргументира позицията на България с нарастващите рискове за сигурността в Черно море, включително атаките срещу търговски кораби и допълнителните ангажименти на България и Румъния.

“Ние държим да има ясна финансова подкрепа за Черноморския регион, а не просто да бъде споменаван“, каза Радев и добави, че разходите, които двете държави поемат във връзка със сигурността в Черно море, са съществени и трябва да бъдат отчетени при разпределянето на европейските средства.

Третото искане на България е да отпадне предложението за формиране на собствени приходи в бюджета на ЕС, обвързани с Европейската система за търговия с емисии и акцизите върху тютюневите изделия. Според Радев подобен механизъм би ощетил страната ни непропорционално.

Премиерът изрази съмнение, че европейските лидери ще успеят да преодолеят различията си в рамките на първия ден от извънредното заседание. “Едва ли днес ще постигнем разбирателство. Наистина има доста противоречия, които трябва да изгладим“.

Ще ни глоби ли Брюксел?

Премиерът коментира и предложението на ЕК за налагане на санкция на България заради прекомерния бюджетен дефицит. Според премиера причините страната ни да се окаже първата, за която се предлага подобна глоба по новите европейски правила, са процедурни, а не политически.

Той обясни, че България е попаднала в обхвата на променените правила за санкциониране заради нестандартния график за приемане на държавния бюджет през настоящата година, обусловен от парламентарните избори през април и сформирането на новото правителство през май.

По думите му при предишния механизъм предвидените глоби са били над десет пъти по-високи, но въпреки наличието на редица държави с прекомерен дефицит до реалното им налагане не се е стигало. Сега таванът на санкцията е значително по-нисък, а България е първата държава, за която се предлага глоба по новите правила.

Дефицитът е критична точка

Радев направи разграничение между оценката за финансовото състояние на страната през 2026 г. и мерките, заложени в проектобюджета за 2027 г. По думите му ЕК дава положителна и насърчителна оценка на предприетите от правителството мерки за следващата година, които предвиждат съществено ограничаване на бюджетния дефицит.

Според Радев България отчита най-голям темп на планирано свиване на дефицита между 2026 и 2027 г. и именно тези усилия би трябвало да бъдат насърчавани от европейските институции.

Преди дни ЕК предложи преминаване към по-строг етап от процедурата при прекомерен дефицит за България, който предвижда възможност за глоба до 25 млн. евро и предприемане на стъпки за замразяване на европейски плащания. Окончателното решение на Съвета на ЕС се очаква в средата на декември.

Днес.бг