Девет мача в менюто на Шампионската лига предлага вторник, като фокусът е логично да падне върху Мадрид и Истанбул. Там изглежда най-интересно, но когато става дума за най-силния турнир в клубния футбол, скука няма как да има и по другите стадиони.

Ето какво предлага вечерта:

В 19:45 часа има два мача. Историческото първо домакинство на Сабах като част от основната фаза на шампионската надпревара дава шанс на азерите да вземат и първите си точки. Гост е Славия Прага, а мачът на националния стадион в Баку среща два тима с 0 точки. Чехите паднаха драматично на старта от Ланс с 2:3 на свой терен, а дебютантът Сабах бе разбит с 0:4 от Манчестър Юнайтед на "Олд Трафорд".

В същия час Ланс приема Спортинг, а и двата отбора са в търсене на втората си победа. Французите драматично обърнаха мача в Прага, а португалският клуб спечели у дома срещу Галатасарай с 3:1 на старта.

Дир.бг