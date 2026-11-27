През следващото денонощие ще бъде облачно, ветровито и с валежи; в равнините видимостта ще бъде намалена. През нощта в цялата страна ще вали дъжд, на много места количествата ще са значителни, в югоизточните райони ще има и гръмотевична дейност. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър.

През деня вятърът ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. В Северна България и по високите западни полета дъждът бързо ще премине в сняг и ще се образува снежна покривка. Има условия за виелици и навявания. В останалите части от страната ще продължи да вали дъжд и в южните райони количествата ще са значителни. Температурите ще бъдат предимно между 3° и 8°, но бързо ще се понижават.

В планините ще бъде облачно с валежи, главно от сняг. Ще духа силен и бурен североизточен вятър. Ще има виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около 1°.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, по южното крайбрежие значителни по количество, през нощта там ще има и гръмотевична дейност. Ще духа умерен, през деня – силен североизточен вятър. Температурите ще бъдат 10°-12°, но след обяд ще се понижават. Температурата на морската вода е 10°-13°. Вълнението на морето ще се усили и ще бъде 4-5 бала.

НИМХ