Никола Цолов даде седмо време в квалификацията за Гран при на Катар от Формула 2, а новобранецът Уго Угочукву спечели сензационно първото място за неделния старт в Лусаил.

С първия комплект гуми Цолов даде 11-о време с 1:37.361 минути, а голямата изненада дойде от новобранеца Фреди Слейтър. Заместникът на Рафаел Камара в Инвикта продължи отличното представяне на отбора в квалификации, записвайки обиколка за 1:36.446 минути. Той бе с десета от секундата по-бърз от още един новобранец във Формула 2 - Уго Угочукву.

Надпреварата на дебютантите продължи и с втория комплект гуми, но победителят се промени. Слейтър не успя да вземе завой и се завъртя извън пистата в бърза обиколка, а Угочукву финишира на първата позиция с 1:35.818 минути. Габриеле Мини, изоставащ с 37 точки от Цолов в класирането, ще започне на второто място.

С тази победа Угочукву влезе в елитна компания, като само двама пилоти са печелили квалификация в дебюта си във Формула 2 - Шарл Льоклер в Бахрейн през 2017 г. с Према, както и Ландо Норис през 2018 г. с Карлин на същата писта.

Цолов междувременно подобри представянето си и най-добрата му обиколка бе за 1:36.330 минути, с което изоставаше с 0.512 секунди от американската сензация. Това означава, че българинът ще започне съботния спринт от четвърто място и на една линия с Джошуа Дюрксен.

Алекс Дън, който е с 11 точки зад Цолов в класирането при пилотите, спечели третото място в квалификацията и също ще бъде зад българина в спринта.

dir.bg