„От Овидий до Стратиев – завесата се вдига в Шумен“ е надсловът на театралния празник, който организира Народно читалище „Добри Войников – 1856“.

Инициативата е посветена на 170 години от първото театрално представление в България.

Празникът на театъра ще продължи два дни – на 16 и 17 октомври. В петък, на 16 октомври, от 18.00 часа в концертната зала на читалището студенти от втори курс в специалността „Актьорство за драматичен театър“ от класа на проф. д-р Пенко Господинов във филиала на НАТФИЗ в Бургас ще представят „Метаморфози: Любовта боли“ по Овидий. Постановката е на доц. д-р Лора Мутишева.

На 17 октомври (събота) от 10.00 часа в концертната зала на читалището любителски театрални състави от Шумен ще представят откъси от класически и съвременни произведения. В програмата са включени:

- „Усмивки от старото театро“ – колаж от възрожденски текстове, представен от театралния състав към НЧ „Напредък – 1869“ с ръководител Стилиян Стоянов;

- „Женско царство“ по Ст. Л. Костов – откъс от спектакъла на театрално студио „Дуенде“ към НЧ „Добри Войников – 1856“ с ръководител Кольо Стайков;

- „Балкански синдром“ от Станислав Стратиев – откъс от представлението на театрална работилница „Слънчеви усмивки“ към Общинския младежки дом с ръководител Мая Кулева;

- „Отражението Алиса“ по „Алиса в страната чудесата“ и „Алиса в огледалния свят“ на Луис Карол с участието на Александра Минчева и Станислав Станков от ПЕГ „Н. Й. Вапцаров“;

- „Михал Мишкоед“ от Сава Доброплодни, откъс от пиесата представят Павлин Апостолов и Недялка Петкова от театрално студио „Дуенде“ към НЧ „Добри Войников – 1856“.

След края на представленията от 12.00 часа в зала „Сава Доброплодни“ ще започне среща разговор „Зад кулисите на въображението“ с доц. д-р Лора Мутишева, декан на Факултет „Сценични изкуства“ в НАТФИЗ, ученици и студенти.

ШУМ.БГ