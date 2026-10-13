Няма да се състои извънредното заседание на Народното събрание за изслушване на длъжностни лица относно помилвания от Илияна Йотова осъден за наркотрафик Огнян Атанасов, известен като "Петричкия Ескобар".

То беше свикано по настояване на ПП и ДБ, като за събирането на необходимите за искането минимум 48 депутатски подписа се включиха от ГЕРБ.

В 9 часа в пленарната зала се регистрираха само 87 депутати, като от управляващата партия "Прогресивна България" бяха само 14 от 131.

Не присъстваха всички народни представители и от групите, поискали заседанието - отсъстваха петима от ДБ, трима от ПП и 14 от ГЕРБ-СДС.

Нямаше ги и четирима от ДПС и десетима от "Възраждане".

При втория опит за начало на заседанието 15 минути по-късно се регистрираха още по-малко депутати - 80: само трима от ПБ, 28 от ГЕРБ-СДС, 16 от ДПС, 18 от ДБ, 13 от ПП и двама от "Възраждане".

Депутатите трябваше да изслушат директора на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" главен комисар Ивайло Йорданов, началника на затвора в София старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, заемал длъжността началник на Софийския затвор през 2022 година.

Въпросите към тях трябваше да са за изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Атанасов във връзка с помилването му с Указ № 119 от 5 декември 2022 г., отразяването на инцидента от 16 ноември 2022 г., при който е заснет физически сблъсък между него и друг затворник, и предприетите проверки по случая.

Дир.бг