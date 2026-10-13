11 души от екипажа на потъналия край Крапец кораб остават в неизвестност. Това съобщи областният управител на Добрич Руслан Томов.

Петима моряци са били спасени, като четирима от тях са качени на борда на един плавателен съд, а петият е прибран от друг кораб в района. Предприети са необходимите действия за координиране на спасителната операция от Морския координационно-спасителен център.

"Създадена е организация, Морският координационно-спасителен център е предприел необходимите действия", заяви Томов.

Спасените моряци ще бъдат отведени във Варна.

Атаки в Черно море

По-рано тази сутрин Министерският съвет съобщи, че премиерът Румен Радев е свикал извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет заради атака срещу два търговски кораба.

"Абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води", заяви Радев.

Уведомени са постоянните представители на България в НАТО и Европейския съюз. Предстои разговор на премиера с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

В 01:30 ч. е получен сигнал за бедстващ кораб на около 18 морски мили източно от Бяла. По информация на екипажа плавателният съд е бил атакуван с три въздушни дрона, които са поразили палубата и борда му.

Морският спасителен център във Варна незабавно е задействал аварийно-спасителната операция. Екип на "Гранична полиция" е евакуирал всички 15 души на борда - седем украински и осем азербайджански граждани. Корабът "Челси 3" плава под малтийски флаг, регистриран е в Одеса и е украинска собственост.

Екипажът вече е транспортиран успешно до пристанище Варна. Петима от моряците са получили медицинска помощ заради леки наранявания.

Дир.бг