Община Шумен ще върне в Министерството на финансите 2 045 167,52 евро (4 млн.лв.), отпуснати от държавата за ремонта на Хиподрума, който не се осъществи.
Това каза заместник-кметът по бюджет и финанси на Община Шумен Десислава Петрова, цитирана от пресцентъра на кметството в отговор на въпрос на ШУМ.БГ.
До този момент парите бяха в община Шумен, но след като вчера управлението на конната спортна база отново премина към ДП „Кабиюк“, администрацията вече не може да разполага с тях.
Средствата бяха дадени на Община Шумен в края на 2020 г. Министерският съвет тогава отпусна целеви трансфер към община Шумен в размер на 4 млн. лв. Парите бяха конкретно за "основен ремонт, реконструкция на хиподрума и за изграждане на прилежащи към него съоръжения и техническа инфраструктура".
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
ЕЙ ГОЛЕМИ МУХЛЬОВЦИ, ТИЯ ВСИЧКИ СА ЗА БОЙ
шуменски социалист
Не е ли по-добре общината ни да усвои тези отпуснати средства за нещо друго? Да оправи някой стадион за футбол, да ремонтира зала за курокишинкай, или да отидат за издръжка и заплати на местни футболисти?
Анонимен
Не вярвам парите 6 г.да са били непокътнати и да не са ползвани за други измислени проектчета,6 години некадърност,какви очи трябва да имаш,какво дебелоочие,пък какво ли се чудим,още чакаме резултатите от вътрешната проверка за пешеходните пред училищата!
Сс
6 години НИЩО, даже не се споразумяха да откраднат част от парите, а с другите да построят нещо.
Анонимен
Браво ! Да ги връшат защото иначе ще се откраднат като всичко друго !
Анонимен
Каква е причината, че не са усвоени парите?
Пагане
За нищоправене заплати получват ли се?! Ако във всяка сфера се работеше така, както в нашата община, не ми се мисли на какво щеше да заприлича съвсем нашата държава! Срам и позор! В ръцете ти да са милиони, а в същото време да се разлагаш от бездействие, безхаберие и некадърност!!! Отговорните за това лица да върнат сега за шест години назад получените трудови възнаграждения!!!