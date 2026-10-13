Община Шумен ще върне в Министерството на финансите 2 045 167,52 евро (4 млн.лв.), отпуснати от държавата за ремонта на Хиподрума, който не се осъществи.

Това каза заместник-кметът по бюджет и финанси на Община Шумен Десислава Петрова, цитирана от пресцентъра на кметството в отговор на въпрос на ШУМ.БГ.

До този момент парите бяха в община Шумен, но след като вчера управлението на конната спортна база отново премина към ДП „Кабиюк“, администрацията вече не може да разполага с тях.

Средствата бяха дадени на Община Шумен в края на 2020 г. Министерският съвет тогава отпусна целеви трансфер към община Шумен в размер на 4 млн. лв. Парите бяха конкретно за "основен ремонт, реконструкция на хиподрума и за изграждане на прилежащи към него съоръжения и техническа инфраструктура".

ШУМ.БГ