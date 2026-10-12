6 години след като Министерството на земеделието и храните предаде управлението на Хиподрума в Шумен на Общината, държавата си го взема обратно и го зачислява на ДП „Кабиюк“. Причината е нереализираният проект за модернизацията на конната база, за който Министерски съвет бе отпуснал целеви средства.

За промяната в статута на Хиподрума съобщи днес изпълнителният директор на държавното предприятие Ивайло Антонов.

„През 2020 г. общината получи Хиподрума с едно-единствено обещание – да го превърне в модерна конна база чрез основен ремонт и реконструкция. За почти шест години общината не е извършила нито ремонт, нито реконструкция, нито модернизация. Това призна и самият кмет пред Общинския съвет на 31.07.2025 г.“, пише в писмото си до медиите Ивайло Антонов.

Връщането на Хиподрума обратно на държавата е било поискано в писмо до министъра от членовете на Управителния съвет на „Кабиюк“. От предприятието посочват, че кметът на Шумен е имал едномесечен срок да изрази становище, който е изтекъл. Христо Христов не е взел отношение по въпроса.

Припомняме, че в края на 2020 г. Министерски съвет /МС/ гласува целеви трансфер към община Шумен в размер на 4 млн. лв. Парите бяха с предназначение „за основен ремонт, реконструкция на Хиподрума и за изграждане на прилежащи към него съоръжения и техническа инфраструктура“. Бе изготвен проект, но при представянето му стана ясно, че парите стигат само за трибуна и паркинг, но не и за самата писта за гладки надбягвания.

„С връщането си в ДП „Кабиюк“ Хиподрумът ще бъде включен в процедурата за обявяване на предприятието за обект от национално значение и ще получи защитен статут. Предприятието ще може да планира инвестиции дългосрочно и да опази и развие над вековната традиция на конния спорт в Шумен“, се казва още в писмото от директора на „Кабиюк“.

ШУМ.БГ