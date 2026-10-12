6 години след като Министерството на земеделието и храните предаде управлението на Хиподрума в Шумен на Общината, държавата си го взема обратно и го зачислява на ДП „Кабиюк“. Причината е нереализираният проект за модернизацията на конната база, за който Министерски съвет бе отпуснал целеви средства.
За промяната в статута на Хиподрума съобщи днес изпълнителният директор на държавното предприятие Ивайло Антонов.
„През 2020 г. общината получи Хиподрума с едно-единствено обещание – да го превърне в модерна конна база чрез основен ремонт и реконструкция. За почти шест години общината не е извършила нито ремонт, нито реконструкция, нито модернизация. Това призна и самият кмет пред Общинския съвет на 31.07.2025 г.“, пише в писмото си до медиите Ивайло Антонов.
Връщането на Хиподрума обратно на държавата е било поискано в писмо до министъра от членовете на Управителния съвет на „Кабиюк“. От предприятието посочват, че кметът на Шумен е имал едномесечен срок да изрази становище, който е изтекъл. Христо Христов не е взел отношение по въпроса.
Припомняме, че в края на 2020 г. Министерски съвет /МС/ гласува целеви трансфер към община Шумен в размер на 4 млн. лв. Парите бяха с предназначение „за основен ремонт, реконструкция на Хиподрума и за изграждане на прилежащи към него съоръжения и техническа инфраструктура“. Бе изготвен проект, но при представянето му стана ясно, че парите стигат само за трибуна и паркинг, но не и за самата писта за гладки надбягвания.
„С връщането си в ДП „Кабиюк“ Хиподрумът ще бъде включен в процедурата за обявяване на предприятието за обект от национално значение и ще получи защитен статут. Предприятието ще може да планира инвестиции дългосрочно и да опази и развие над вековната традиция на конния спорт в Шумен“, се казва още в писмото от директора на „Кабиюк“.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Оставка на проваленият кмет !!!
Анонимен
Автокъщи може там да стане добре
Анонимен
След 34 години демокрация и много обещания и лъжи най после и ние си имаме нормална асвалтирана улица.Живущите от ул.Асен Златаров изказват своята благодарност на кмета Христов и му пожелават крепко здраве и дълъг живот.Благодарим ти Ицо.
Анонимен
Така е, като целия му кабинет е пълен с некомпетентни жени!
Анонимен
Съборете го и сложете отгоре слънчеви панели
Анонимен
Някой знае ли защо читалище "Добри Войников" стои вече повече от месец без керемиди изложено на атмосферните условия?
Анонимен
Модерен Хиподрум няма да има благодарение на два кметски мандата, но стеснен булевард има.
Анонимен
12.10.2026 13:39 Положението е такова,една фирма не можеда се разкрачи на толкова места,косене ,саниране,двулентови улици плюс също двулентови вело артерии и еднопосочни тротоари,как да стане всичко наведнъж,важно е обекта да е спечелен,захапан/разбутан/за да е сигурна работата и така,а за покривите има найлони,а пък държавата защо не си вземе и читалищато,и ДНА-то,докато не са доразсипани!
Анонимен
А тези 4 милиона къде са?