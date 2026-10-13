Най-добрият български скиор алпиец Алберт Попов говори за предстоящия сезон в Световната купа, който за него ще стартира на 15 ноември със слалома в Леви, Финландия.

Попов направи сериозни промени в екипа и екипировката си през това лято. Той тренира под ръководството на австрийския специалист Флориан Пуц. През лятото бяха проведени лагери под покрив в Германия и на сняг в Австрия.

Аби вече кара и с нова марка ски, като вече е част от екипа на Нордика.

"Гонитбата на сняг мина. Всеки си прави програма за година напред, но идва момент, в който природата определя дали има сняг, или не. Две резервации в Австрия ми отпаднаха, защото глетчерът затвори. Направих два лагера на закрито в Германия, но не е същото, защото естественият сняг дава друго усещане и трябва да започнеш отначало. Оптимистично настроен съм за новия сезон. На закрито на всеки три дена се изготвя нова писта, но там всички ски вървят, условията са еднакви постоянни, но е хубаво условие за влизане във форма.

"С Иво бяхме 23-24 години заедно, той ми беше първият треньор. С него израстнахме, минахме през всички стъпки, през които един скиор трябва да измине. През последните години той ми споделяше, че идва време, в което няма да ме дочака. След Олимпиадата той ми каза, че не иска да се занимава със ски, иска да прекара повече време със семейството си. Той остана в мен при избора на нови ски и нов треньор. Може да се каже, че предаде добре щафетата.

"С новия ми треньор ме свърза Ей Джей Гинис. Бързо се разбрахме с него. Той пасна добре на екипа. Вече направихме три лагера, утре заминаване на четвърти. Другата промяна в екипа ми е свързана с физиотерапевта ми, като се върнах към Шади, с когото работих и преди няколко сезона.

"В моя случай, като българин с не толкова голям пазар в България, реално за по-големите фирми аз нямаше как да съм №1. Винаги щеше да има австриец или германец, който ще получава по-добри условия. Моята идея беше да намеря фирма, която да е по-малка, но да предлага добра екипировка. Търсех подкрепа от хората в нея. Миналата година тествах и Нордика, и Ван Диър, нарочно исках да са две фирми, не повече. Във Ван Диър използват много скъпи машини за направата на ските, но усетих, че предвид новата вълна, аз отново ще бъда 25-ти в отбора. В Нордика веднага усетих, че това ще е моето място, това са моите хора и затова ги избрах. От три лагера те дойдоха да ме гледат на два от тях и слушат моята обратна връзка, след което правят нови ски. Чувствам се като Хиршер при тях", каза Попов относно промени в екипа си през лятото.

"Ще карам ски, докато знам, че имам шанс за подиума, за победата. Не съм скиор, който ще е доволен от десетото място. Да, цел №1 е топ 10, но оттам нататък съм човек, който гони победи. Вече съм го правил, знам, че мога и искам да съм на подиума.

Дир.бг