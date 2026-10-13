Счетоводител е откраднал 450 000 евро, собственост на две дружества във Враца, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца.

Присвояването е установено след множество оперативно-следствени действия от служители на сектор "Противодействие на икономическата престъпност".

По първоначална информация кражбата на средствата е извършена за непродължителен период от време през 2026 година.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 201, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс, според който длъжностно лице, което е присвоило чужди пари, връчени му да ги управлява или пази, се наказва с лишаване от свобода до осем години като съдът може да нареди и конфискация на имущество и да го лиши да заема определена държавна или обществена длъжност и да упражнява определена професия.

Счетоводителят е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.

През 2024 година Окръжният съд в Хасково осъди на 8 години затвор 47-годишна счетоводителка, която откраднала 1,693 млн. лева от две фирми в Димитровград. По време на делото стана ясно, че подсъдимата Марияна Ганева, която е от Свиленград, използвала парите да осигури охолен живот на сина си Ивайло Кунчев, който тогава навършил пълнолетие, търгувал с наркотици, играл хазартни игри, наемал Поршета и други луксозни автомобили, докато връстниците му работели по Черноморието. Дори бил осъден и лежал в затвора.

Дир.бг