Български моряци и сеизмици са били евакуирани при пожар в кораб в Мексиканския залив, на около 100 морски мили южно от Гранд Айл, Луизиана. Операцията е била координирана от Бреговата охрана на САЩ.

На борда на плаващия под флага на Кипър кораб REM ANDES (IMO: 9606699) е избухнал пожар. Според данни на Maritime.bg, огънят е пламнал в машинното отделение на построения през 2012 г. плавателен съд с товароподемност от 5232 тона.

Екипаж на C-27 Spartan на Бреговата охрана от авиобазата Клиъруотър е засякъл сигнал за бедствие от кораб REM ANDES и се е насочил към района. Към района е изпратен и хеликоптер.

Български моряци бяха евакуирани от кораб в Мексиканския залив https://t.co/3c7bOsrfcs — Maritime.bg (@MaritimeBul) October 14, 2026

Офшорни снабдителни кораби, които са се отзовали, са прехвърлили безопасно всички членове на екипажа на плавателния съд, качили се на спасителните салове, до Порт Фушон.

Пожарът на борда е бил овладян, като се координира операция за REM ANDES. На борда на кораба са били 46 души, сред които български моряци и сеизмици.

Инцидентът е станал в понеделник.

От пресслужбата на Бреговата охрана потвърдиха, че няма пострадали сред евакуираните морски лица.

Информацията за инцидента бе потвърдена и от българското представителство на компанията-собственик на кораба.

Дир.бг