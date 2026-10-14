Български моряци и сеизмици са били евакуирани при пожар в кораб в Мексиканския залив, на около 100 морски мили южно от Гранд Айл, Луизиана. Операцията е била координирана от Бреговата охрана на САЩ.

На борда на плаващия под флага на Кипър кораб REM ANDES (IMO: 9606699) е избухнал пожар. Според данни на Maritime.bg, огънят е пламнал в машинното отделение на построения през 2012 г. плавателен съд с товароподемност от 5232 тона.

Екипаж на C-27 Spartan на Бреговата охрана от авиобазата Клиъруотър е засякъл сигнал за бедствие от кораб REM ANDES и се е насочил към района. Към района е изпратен и хеликоптер.

Офшорни снабдителни кораби, които са се отзовали, са прехвърлили безопасно всички членове на екипажа на плавателния съд, качили се на спасителните салове, до Порт Фушон.

Пожарът на борда е бил овладян, като се координира операция за REM ANDES. На борда на кораба са били 46 души, сред които български моряци и сеизмици.

Инцидентът е станал в понеделник.

От пресслужбата на Бреговата охрана потвърдиха, че няма пострадали сред евакуираните морски лица.

Информацията за инцидента бе потвърдена и от българското представителство на компанията-собственик на кораба.

Дир.бг