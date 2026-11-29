Снеговалежи и силен вятър усложняват пътната обстановка в страната. 1062 машини са на терен към 6:00 ч. тази сутрин, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

В по-голямата част от страната вали сняг, а на места има силен вятър, снегонавявания и намалена видимост. Температурите са предимно отрицателни, което създава предпоставки за заледяване на пътните настилки. Обстановката по пътищата е изключително усложнена, а очакванията за много области в Западна и Централна България са снеговалежът да продължи до ранния следобед. В Източна България се очакват валежи от дъжд, на места примесен със сняг, а заради ниските температури - и опасни заледявания на пътните настилки.

Поради усложнената метеорологична обстановка са въведени временни ограничения за движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по редица участъци от автомагистралите и републиканската пътна мрежа, особено на планинските проходи в Стара планина и Родопите. Ограничения има и за всички превозни средства по отделни пътни направления и проходи. На всички участъци от автомагистралите "Тракия", "Хемус" и "Струма" на територията на Софийска област е забранено движението на камиони над 12 т. Забраната важи и за област Перник за АМ "Струма".

Затворен за движение остава пътят Варна - Добрич. Ограничено е движението на всички превозни средства през Котленския проход, както и по отделни участъци от пътната мрежа в областите Русе, Силистра и Шумен. В област Враца има снегонавявания, а в района на Краводер временно е ограничено движението на тежкотоварни автомобили заради аварирали камиони. Временно е ограничено и движението на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Рожен, Превала и Печинско, както и по пътя Доспат - Батак.

АПИ съветва шофьорите да избягват пътувания, освен ако те не са абсолютно необходими, и да тръгват на път с подготвени за зимни условия автомобили. Препоръчително е автомобилите да са заредени с достатъчно гориво. На пътя шофьорите не трябва да предприемат рискови маневри и да затрудняват работата на снегопочистващата техника. Препоръчва се също да се използват навигационни приложения, тъй като в тях са отразени повечето места с ограничения, колони от автомобили, евентуални препятствия на пътя и др.

Актуална информация за пътната обстановка и състоянието на републиканската пътна мрежа можете да получите на https://traffic.api.bg/ и на телефон 0700 130 20 по всяко време на денонощието.

Оранжев код за значителни снеговалежи е обявен днес в 16 области на България, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология.

В областите Добрич, Варна и Бургас е издадено и предупреждение за силен и временно бурен североизточен вятър с пориви до 20-24 м/с. Вълнението на морето се очаква да бъде 4-5 бала, а извън заливите - 5-6 бала.

Дир.бг