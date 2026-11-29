В съботния ден демонстранти излязоха по улиците в Австрия, Франция и Италия, за да поискат край на насилието над жени, докато в цяла Европа продължаваха протестите, посветени на отбелязвания тази седмица Международен ден за премахване на насилието над жени, съобщават AP, AFP и Euronews.

Демонстрациите са провокирани от доклад на ООН, публикуван по-рано тази седмица, според който през 2025 г. в световен мащаб около пет жени и момичета са били убивани на всеки час от интимни партньори или членове на семейството - цифра, която остава почти непроменена в сравнение с предходните години.

В Рим протестираха хиляди

В Италия хиляди протестиращи преминаха в шествие през центъра на Рим в рамките на национална демонстрация, организирана от феминисткото движение "Non Una Di Meno“ ("Никоя по-малко“).

Под лозунга "Изискваме бъдеще“ протестиращи от всички възрасти и полове носеха яркорозови ленти, развяваха знамена и държаха плакати, осъждащи насилието, основано на пола, и патриархалните нагласи.

Някои от протестиращите дрънкаха с ключовете си, за да подчертаят, че насилието над жени често се случва в дома, докато други призоваваха за защита на правото на аборт.

Демонстрацията отбеляза десетата годишнина от първата мащабна мобилизация на движението в Рим през ноември 2016 г.

Шествие имаше и във Франция

Във Франция бяха организирани демонстрации в повече от 30 града, сред които Париж, Лил, Лион и Марсилия, които обединиха феминистки организации, синдикати и други граждански групи.

Във френската столица две отделни шествия събраха общо 12 500 души (по данни на полицията), на фона на разногласия между феминистките организации относно обхвата на техните искания.

Едно шествие, организирано от феминисткия колектив "Nous Toutes“, постави акцент върху насилието, основано на пола, наред с расизма, социалното неравенство и държавното насилие.

Другият протест се фокусира върху призиви за всеобхватно законодателство за справяне със сексуалното насилие и насилието, основано на пола, срещу жени и деца.

Предложеният законопроект беше одобрен от Националното събрание на Франция на 13 октомври и предстои да бъде разгледан от Сената през януари.

Активисти настояват за по-добра защита на жертвите, по-ефективни превантивни мерки и достатъчно финансиране за службите за подкрепа.

През 2025 г. във Франция 111 жени са убити от настоящи или бивши партньори, а други 333 са станали жертви на опит за фемицид.

Протестите във Виена

Стотици мъже се събраха пред австрийския парламент във Виена, носейки плакати с надписи "Патриархатът убива“ и "Да си затваряш очите означава да си съучастник“.

"Няма оправдание за насилието“, заяви пред събралите се активистът Манфред Цайсбергер.

"Ние, мъжете, мълчахме твърде дълго. Мълчанието трябва да спре“, каза Андреас Невлаксил, представител на организатора на протеста "White Ribbon Austria“ ("Бяла лента-Австрия“).

Това е втората демонстрация в Австрия тази година, водена от мъже и насочена срещу насилието над жени, след подобен протест през март.

Според правителствени данни, една на всеки три жени в Австрия преживява физическо или сексуално насилие в някакъв момент от живота си.

Миналата година Австрия прие петгодишен план за действие, който включва информационни кампании и други мерки, насочени към предотвратяване на фемициди и други форми на насилие над жени.

Асоциацията на автономните австрийски приюти за жени е документирала 20 случая на предполагаеми фемициди в Австрия от началото на тази година, в сравнение с 16 случая за цялата 2025 г.

Тъй като липсва отделна официална статистика за фемицидите, организацията събира данните си въз основа на медийни публикации, което означава, че реалният брой може да е по-висок.

Днес.бг