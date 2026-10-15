ПСЖ показа на моменти футбол със свръхзвукова скорост, за да спечели убедително гостуването си на Манчестър Сити в Шампионската лига - 4:2. Резултатът можеше да е още по-изразителен, като гостите водеха с 3:0 и 4:1 в хода на двубоя.

В ложите в Манчестър бе и Пеп Гуардиола, който спази обещанието си да иде да подкрепи отбора на Сити в първото домакинство след публикуването на решението, че клубът е виновен за 114 от 115 обвинения във финансови измами.

Задават се кошмарни санкции, но засега тече обжалване и "гражданите" продължават да преследват победи на терена.

Гуардиола обаче видя стряскащо първо полувреме, в което Сити уж владееше топката, а головете падаха в неговата врата. Дезире Дуе откри в 13-ата минута, като при неговия далечен удар Джанлуиджи Донарума можеше да се намеси и по-добре.

Само 100 секунди по-късно Дуе сервира топката на Усман Дембеле за 0:2. А в 32-рата минута нещата станаха класически с гол на Витиня.

След паузата Ерлинг Холанд с глава върна едно попадение, но почти веднага нова грешка на Донарума даде пак три гола аванс на гостите. Италианският страж не успя да избие удар на Аклиуш, а топката падна зад гърба му в мрежата за 1:4.

Пак Холанд наниза в мрежата второто попадение за домакините. Но сили за обрат нямаше, а отборът, спечелил два пъти поред последните две издания на Шампионската лига, контролираше събитията.

В последните секунди Феран Торес изпусна и дузпа за 5:2, но това се оказа без значение.

ПСЖ е с 6 точки след 2 мача в Шампионската лига и оглави класирането с голова разлика от 10-3. Сити остава 17-и с три точки.

В следващия кръг на 20 октомври:

Сити - АЕК, ПСЖ - Барселона.