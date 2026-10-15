Община Шумен удължи с една година договора с „Автомагистрали – Черно море“ АД за пътно и зимно поддържане, както и за ремонтно-възстановителни дейности при аварийни ситуации. Това става с допълнително споразумение към сега действащия 3-годишен договор, който изтича на 31 декември.
В анекса е заложен таван на стойността на дейностите през новата година от 3 млн. евро с ДДС.
Като основание за изменението и сключване на допълнителното споразумение е посочено необходимостта от допълнителни ремонтни дейности, които не търпят отлагане. Сред тях са ремонти на улици в населените места на общината, дейности по училища, както и ремонт и възстановяване на уличната инфраструктура в Шумен.
Старият договор бе сключен в края на 2023 г. Той бе на стойност до 15 млн. лв. с ДДС за тригодишния период, с годишни лимити.
Според допълнителното споразумение дейностите са необходими за предотвратяване на аварийни ситуации, ограничаване на риска от материални щети и гарантиране на безопасното движение на пешеходци и моторни превозни средства.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
БКС май на фалит отива
Анонимен
Кмета иска още мандат ама няма да стане , стадиона докато не се почне , той е пътник. Само обещава и накрая най гледания спорт Нищо. Само Волов
Анонимен
Споразумението е незаконно!
Да се задействат отговорните институции!
Анонимен
Дреме ми за стадиона ти!
Анонимен
Оправете вече към Мараш и Салманово!
Анонимен
Забранете на ВиК да асфалтира просто не могат, винаги хлътва.