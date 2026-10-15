Община Шумен удължи с една година договора с „Автомагистрали – Черно море“ АД за пътно и зимно поддържане, както и за ремонтно-възстановителни дейности при аварийни ситуации. Това става с допълнително споразумение към сега действащия 3-годишен договор, който изтича на 31 декември.

В анекса е заложен таван на стойността на дейностите през новата година от 3 млн. евро с ДДС.

Като основание за изменението и сключване на допълнителното споразумение е посочено необходимостта от допълнителни ремонтни дейности, които не търпят отлагане. Сред тях са ремонти на улици в населените места на общината, дейности по училища, както и ремонт и възстановяване на уличната инфраструктура в Шумен.

Старият договор бе сключен в края на 2023 г. Той бе на стойност до 15 млн. лв. с ДДС за тригодишния период, с годишни лимити.

Според допълнителното споразумение дейностите са необходими за предотвратяване на аварийни ситуации, ограничаване на риска от материални щети и гарантиране на безопасното движение на пешеходци и моторни превозни средства.

ШУМ.БГ