След като два пъти проекта на Бюджет 2026 бе отхвърлен от Общинския съвет в Шумен, кметът Христо Христов го внася за ново гласуване, но в актуализиран вариант. Промените са по предложение на група общински съветници, съобщиха от пресцентъра на кметството.

Общата бюджетна рамка се запазва в размер на 100 154 810 евро. В новия вариант на общинската план-сметка обаче има няколко съществени преразпределения в частта за капиталови разходи.

За следващата година се отлага закупуването на два специализирани автомобила за сметосъбиране и надстройка за сметосъбираща техника. Предвиждат се 60 000 евро за ремонт на покрива на „Дом на архитекта“, 30 000 евро за покрива на Градския пазар, 23 000 евро за подова настилка на зала „Плиска“. За обследване на кръстовищата на бул. „Ришки проход“ с улиците „Цветан Зангов“ и „Пролетарска“ са предвидени 4 800 евро.

„В актуализирания проект са включени и дейности по поддръжката на общинската инфраструктура. До 15 декември се предвижда ОП „Благоустройство и комунално стопанство“ да извърши ремонтни работи в обслужващите помещения на зала „Проф. Венета Вичева“ и къщи „Елеонора“. Основният ремонт на залата ще бъде включен в планирането за 2027 година. Също така се залага изменение на ПУП - План за регулация и застрояване за УПИ II – детско заведение, кв.32 по плана на гр. Шумен, свързан със спортно игрище в кв. „Дивдядово“ на стойност 3500 евро. Планира се и проектиране на разширение на спортна площадка в кв. „Макак“ на стойност 1500 евро“, се казва още в кметското писмо до медиите.

От Общината допълват, че новият проектобюджет е съобразен с финансовите възможности до края на годината и с необходимостта от осигуряване на средства за основните публични услуги.

На 6 октомври група съветници от ГЕРБ, "Кауза Шумен", "Възраждане" и независимия Петър Петров изпратиха на кмета Христов писмо, в което настояха именно за тези промени.

ШУМ.БГ