С 20 гласа „за“, 8 „против“ и 10 „въздържал се“ Общинският съвет за втори път отхвърли бюджета на Шумен за 2026 г. За да се приеме план-сметката, бяха необходими 21 гласа.

Групата на ГЕРБ гласува с „въздържал се“, както и Ивайло Обретенов от „Възраждане“ и Владимир Йолов от ДБГ. Против Бюджет 2026 на Шумен гласуваха от „Кауза Шумен“, Борислав Костов от „Възраждане“ и независимият Петър Петров.

Така до края на годината кметската администрация всеки месец ще може да харчи до 1/12 от размера на миналогодишния общински бюджет.

Дебатите по финансовата рамка за тази година продължиха над 3 часа. Част от изказванията бяха в посока, че бюджетът няма да се изпълни, че не е реалистичен, други бяха, че трябва да се приеме, за да се гарантират увеличение на заплати, социални разходи и др.

Кметът Христо Христов не се изказа при разискванията.

Финансист №1 на Общината Десислава Петрова заяви, че когато е необходимо нещо в бюджета, то може да бъде променено, но като бюджетна рамка той е добре балансиран.

Тя разясни и защо ако не се приеме, няма да как да се увеличат заплати на работещите в общинските предприятия и в администрацията.

„Бюджетът за 2026-та година, за разлика от разчета, е направен на база на щатните бройки, които са в самите общински предприятия. А щатните бройки са такива, каквито Общински съвет е гласувал. Тъй като по Закона за местното самоуправление и местната администрация ангажиментът за числеността, допълнителният щат и основният щат в Общинските предприятия, както и допълнителният щат в Общината, задължително се гласуват от Общинския съвет“, каза Петрова.

Данаил Данчев от „Кауза Шумен“ заяви, че групата му остава против проектобюджета, защото нищо в него не е било променено от предишното му разглеждане до сега.

Независимият съветник Петър Петров каза, че твърденията, че не могат да бъдат увеличени заплатите на служителите на администрацията и на общинските предприятия, са спекулация.

ШУМ.БГ