С 20 гласа „за“, 8 „против“ и 10 „въздържал се“ Общинският съвет за втори път отхвърли бюджета на Шумен за 2026 г. За да се приеме план-сметката, бяха необходими 21 гласа.
Групата на ГЕРБ гласува с „въздържал се“, както и Ивайло Обретенов от „Възраждане“ и Владимир Йолов от ДБГ. Против Бюджет 2026 на Шумен гласуваха от „Кауза Шумен“, Борислав Костов от „Възраждане“ и независимият Петър Петров.
Така до края на годината кметската администрация всеки месец ще може да харчи до 1/12 от размера на миналогодишния общински бюджет.
Дебатите по финансовата рамка за тази година продължиха над 3 часа. Част от изказванията бяха в посока, че бюджетът няма да се изпълни, че не е реалистичен, други бяха, че трябва да се приеме, за да се гарантират увеличение на заплати, социални разходи и др.
Кметът Христо Христов не се изказа при разискванията.
Финансист №1 на Общината Десислава Петрова заяви, че когато е необходимо нещо в бюджета, то може да бъде променено, но като бюджетна рамка той е добре балансиран.
Тя разясни и защо ако не се приеме, няма да как да се увеличат заплати на работещите в общинските предприятия и в администрацията.
„Бюджетът за 2026-та година, за разлика от разчета, е направен на база на щатните бройки, които са в самите общински предприятия. А щатните бройки са такива, каквито Общински съвет е гласувал. Тъй като по Закона за местното самоуправление и местната администрация ангажиментът за числеността, допълнителният щат и основният щат в Общинските предприятия, както и допълнителният щат в Общината, задължително се гласуват от Общинския съвет“, каза Петрова.
Данаил Данчев от „Кауза Шумен“ заяви, че групата му остава против проектобюджета, защото нищо в него не е било променено от предишното му разглеждане до сега.
Независимият съветник Петър Петров каза, че твърденията, че не могат да бъдат увеличени заплатите на служителите на администрацията и на общинските предприятия, са спекулация.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Общински,правите напук на кмета-ОК. НО ТОРМОЗИТЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНАТА,А НИЕ СМЕ ВИ ИЗБРАЛИ! Няма бюджет-няма развитие на града не като обект,а като живи същества в него!!! Как не ви е срами
Анонимен
"за да се гарантират увеличение на заплати, социални разходи и др.",е тука е заровено кучето,но кои са тия "социални и др.",хайде,имаме право да знаем,заплатите са ясни.
Анонимен
Голяма олигофрения е в този Общински съвет.
Анонимен
"няма развитие на града не като обект",за теб града обект за разни приумици на някого или повсеместна разруха е,в т.н.град се строят от две три фирми едни грамади,които не са съчетани с околната действителност,мастодонти на глупоста,другото е прекрояване на досега направеното,не надграждане,това е"града",от лакомия и тротоари,освен символични няма.
Анонимен
Молим за становище от ПП Възраждане какви пари си поиска от кмета съветника от тяхната група Стоян Стоянов, за да не гласува срещу бюджета
Анонимен
Петър Петров разгласи заплатите на началниците, да направят балансиран бюджет.
Анонимен
Приемането на бюджета е най- важното гласуване за една година. Щом не се приема, значи кмета трябва да си ходи
Анонимен
Костадин Костадинов знаели какви ги нърши негов съветник в шумен докато той е в кампания
Георги Георгиев
Проблемът не е в общинските съветници, а в кмета!
Бюджета е правен само от кмета, а иска от съветниците да го гласуват! Няма как!
Кмета да прави разходи, а съветниците да му ги одобряват! Абсурд!