Бюджетът на община Шумен за 2026 година днес получи одобрение от местния парламент. При предишните две гласувания план-сметката бе отхвърлена.

„За“ гласуваха 26 съветници, против беше един – независимият Петър Петров, а 10 се въздържаха.

До решението се стигна след 3-часов дебат в сесийна зала и прекъсване за консултации между политическите сили.

В крайна сметка кметското ръководство се съгласи с голяма част от исканията на съветниците от групата на ГЕРБ и на „Кауза Шумен“, които гласуваха против проекта на бюджет при предишните две заседания.

Приети бяха исканията за увеличаване на сумата за ремонт на зала „Венета Вичева“ с 60 хил. евро, да се заделят средства за подовата настилка на зала „Плиска“, за покрива на общинския пазар, за ремонт на къщи „Елеонора“ да се заложат 75 653 евро и да се обяви обществена поръчка.

Съветниците се съгласиха още да се заложат средства за увеличение на месечните възнаграждения на 60 работници на ОП БКС, които в момента са на минимална работна заплата, както и на всички служители на общинска администрация, но с различен процент – от 2 до 20.

Бюджетът мина с гласовете на БСП, ДПС, „Кауза Шумен“, ПП-ДБ, ДБГ и независимите Георги Георгиев и Юлия Неделчева. ГЕРБ и "Възраждане" се въздържаха.

ШУМ.БГ