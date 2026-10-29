Бюджетът на община Шумен за 2026 година днес получи одобрение от местния парламент. При предишните две гласувания план-сметката бе отхвърлена.
„За“ гласуваха 26 съветници, против беше един – независимият Петър Петров, а 10 се въздържаха.
До решението се стигна след 3-часов дебат в сесийна зала и прекъсване за консултации между политическите сили.
В крайна сметка кметското ръководство се съгласи с голяма част от исканията на съветниците от групата на ГЕРБ и на „Кауза Шумен“, които гласуваха против проекта на бюджет при предишните две заседания.
Приети бяха исканията за увеличаване на сумата за ремонт на зала „Венета Вичева“ с 60 хил. евро, да се заделят средства за подовата настилка на зала „Плиска“, за покрива на общинския пазар, за ремонт на къщи „Елеонора“ да се заложат 75 653 евро и да се обяви обществена поръчка.
Съветниците се съгласиха още да се заложат средства за увеличение на месечните възнаграждения на 60 работници на ОП БКС, които в момента са на минимална работна заплата, както и на всички служители на общинска администрация, но с различен процент – от 2 до 20.
Бюджетът мина с гласовете на БСП, ДПС, „Кауза Шумен“, ПП-ДБ, ДБГ и независимите Георги Георгиев и Юлия Неделчева. ГЕРБ и "Възраждане" се въздържаха.
ШУМ.БГ
Коментари
Герберист
ГЕРБ се принизиха до нивото на Възраждане! Мислех си, че в групата на ГЕРБ има доста разумни и отговорни съветници. Явно съм се заблудил.
Анонимен
Ако не бяха Кауза Шумен кмета щеше да види бюджет друг път. Вече те държат мнозинството и кмета е безсилен без тях
Анонимен
Айде кмета сега да краде на поразия….
заврян кмет
Хари и боянча всичко окрадоха, за мен нищо не остана.
Анонимен лихвар
Ще има ли заделени средства за ремонт на ремонта на Ришки Проход, както за Марашката минерална вода и ЛИФТА не на последно място?
Анонимен
Колко ще е увеличението на учителските заплати?
Анонимен
Герб = Възраждане. Костадинов къде си? Ела да си прибереш вересийте.
Loveca_
Значи повечето от исканията на ГЕРБ са уважени, но те пак не са гласували положително.
ВАСИЛ ЛЕВСКИ
КАКВО ВИЖДАТ МОИТЕ ОЧИ!? ТОКЛОВА МНОГО ХРАНТУТНИЦИ НА ЕДНО МЯСТО.....