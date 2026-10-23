От "Прогресивна България" излязоха с позиция по скандала, избухнал два дни преди президентските избори, след като журналистката Соня Колтуклиева беше блъсната и съборена на земята от гард на НСО в опит да я неутрализира заради това, че тя отвори вратата на служебния автомобил на председателя на НС Михаела Доцова. Случката се разигра пред офиса на ПБ в столицата в четвъртък вечерта.

Колтуклиева остана да лежи на земята, а кортежът с трите коли на НСО и Доцова отпътува почти веднага след инцидента. Журналистката в момента е с бинтовано счупено рамо в болница, като предстои да бъде решено дали да оперират ръката ѝ. Гардът, който причини нараняването, вече беше задържан от Военна полиция по разпореждане на Военната прокуратура, където показания даде и самата Колтуклиева.

От управляващата партия заявиха категорично, че не одобряват употребата на прекомерна сила от охранителите, но също така и че няма да допуснат политическата употреба на случката от бившите партньори в сглобката. Управляващите визираха ГЕРБ, ДПС, ПП и ДБ, които едни след други вече поискаха оставки.

От ПБ се обявиха и в защита на председателката на Народното събрание, за чиято оставка опозицията събира подписи, инициирани от ГЕРБ. Опозицията обвинява Доцова, че не е слязла от автомобила да прояви човешка загриженост към лежащата на земята Колтуклиева, а вместо това си е тръгнала веднага.

"Прогресивна България" е срещу всяка прекомерна употреба на сила и счита, че законите и правилата трябва да са валидни за всички. Нарушаването им е недопустимо, както от страна на представители на институциите, така и от граждани и представители на медиите", заявиха от партията.

"Очакваме резултатите от разследването и считаме, че подобни случаи не трябва нито да се провокират, нито да се допускат, нито да се използват за користни политически цели", посочват от ПБ.

Управляващите дадоха да се разбере, че няма да допуснат парламентът да гласува отстраняването на Михаела Доцова от поста парламентарен председател.

"Исканата оставка на председателя на парламента от страна на опозицията е неадекватна и не само игнорира установените в НСО процедури, но и разкрива възкресяването на сглобката. Опитът въпросният инцидент да се използва за политическа реабилитация на сглобката няма да успее", завършва позицията на ПБ.

В същото време президентът Илияна Йотова поиска оставката на началника на НСО ген.-майор Емил Тонев, той изрази готовност да я подаде, но освобождаването му подлежи на съгласуване с Министерския съвет. Президентът окачестви като недопустими прекомерните действия на гарда на НСО, но също така констатира и пропуски в охраната на председателя на НС, след като гардовете допуснаха журналистка да отвори вратата на охраняван автомобил.

Дир.бг