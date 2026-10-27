С 31 от общо 11 902 машини за гласуване е имало проблеми на президентските избори, което е около 0,25%, обобщи говорителят на ЦИК Стоянка Балова.
За сравнение на предишния вот тази година - за парламент през април дефектираха 110 от общо 9354 устройства, което беше около 1,18%, обявиха тогава от министерството на електронното управление.
Освен това в неделя се гласуваше само с машини във всички 9 373 с избирателни списъци, съдържащи над 300 имена. Докато преди половин година имаше избор между устройствата и хартиените бюлетини и машините избраха малко под половината избиратели (46,77%) и по този начин бяха подадени 1 571 588 гласа.
"На тези избори имахме сигнали за проблеми с 31 машини - 29 в страната и две извън страната, което около 0,25%. При 6-7 машини проблемът е заради издърпване на разписката, вследствие на което принтерът е блокирал", обясни Балова пред бТВ.
Две или три машини не са стартирали още от сутринта. Имало е и такива, при което е имало проблем с напрежението при електрозахранването.
"От тези 29 в страната, в две от секциите имаше по две машини, така че в 27 секции беше преустановено гласуването и минаха на хартиени бюлетини, което не е толкова голям процент", посочи говорителят на ЦИК. ЦИК извършва анализ и ще вземе решение за всеки един случай на проблем с машините на предстоящото заседание си днес. "Няма да изчезнат гласове", увери Балова.
Днес ще бъдат обявени окончателните резултати от първия тур на президентските избори.
Разликата между Илияна Йотова и Андрей Гюров е под 3%, избирателната активност е малко над 20%, посочи Балова.
Не е имало сериозни проблеми и с членовете на секционните избирателни комисии.
"Единични бяха случаите на смени, и то по-скоро по отношение на заболяване, тъй като членовете на конкретни секции са били в съботния ден, когато се приемат книжата, но в неделя не са успели да отидат. Става въпрос за единици - нямаше такова масово сменяне, нямаше секции, които да не отвориха навреме както в страната, така и в чужбина", обясни Балова.
Тя съобщи още, че според предварителен доклад за видеонаблюдението на преброяването и отчитането на гласовете само в 19 секции от 11 600 в страната, не е имало изучване на живо, но най-вероятно ще има запис.
Относно сигнала на инициативния комитет за издигане на Андрей Гюров и Георги Кандев за кандидатпрезидентска двойка срещу премиера Румен Радев и пресслужбата на Министерския съвет, че са използвали институцията за агитация, Балова обяви, че днес ще бъде разгледан и ЦИК следва да вземе решение и да го оповести.
"Още вчера започнахме организацията на втория тур, тъй като е ясно, че ще има такъв, въпреки че днес ще обявим официалните резултати. Днес картите ще бъдат предадени, за да мине препрограмиране на софтуера и наливането на актуалния, с който ще се гласува на балотажа. Днес вечерта смятаме, че ще има готовност да тръгнат и част от машините за чужбина, тъй като сроковете са доста кратки", обясни говорителят на ЦИК.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Препрограмирайте ги, кака трябва да спечели!
Анонимен
Намекваш, че ще ги "пипат", както разправяше Тиквун, нали? :) Невероятно е колко хора още вярват на нелепиците му.
Анонимен
Нали и сектантите са за машини? Какъв е проблема