Григор Димитров излиза на корта днес във Виена за първия си мач от турнира в категория ATP 500. Най-добрият ни тенисист ще срещне намиращия се в топ форма италианец Флавио Коболи, а мачът ще започне не преди 21:00 часа българско време.

Ще можете да гледате срещата по Max Sport 1 HD.

Ако спечели, първата ни ракета ще срещне Матео Беретини във втория кръг. Той вече стигна до него, като победи на старта аржентинеца Томас Мартин Ечевери.

Настоящата позиция на Димитров в ранглистата не му позволи да влезе директно в схемата, но организаторите му предоставиха "уайлд кард". Неговият най-добър резултат във Виена е полуфинал през 2022 г.

Последното му участие бе през 2024-а, когато победи Джиджен Джан в първи кръг, преди да загуби от Томаш Махач във втори.

Извън двубоя на българина, във вторник ни очаква впечатляваща програма. Карлос Алкарас ще играе с Карен Хачанов, а на корта ще бъде и Александър Зверев.

Програма за вторник:

Централен корт, начало в 14:30 часа

Томи Пол - Андрей Рубльов,

следван от Карлос Алкарас - Карен Хачанов.

Не преди 18:30 ч. Александър Зверев - Мартин Ландалусе.

Не преди 21:00 ч. Григор Димитров - Флавио Коболи.

Дир.бг