На три многофамилни жилищни сгради в Шумен все още няма открити строителни площадки, а при други четири не са извършени никакви строително-монтажни работи. На част от останалите обекти изпълнението е между 5% и 30%. Само четири блока са завършени, три от тях са разплатени.

Това става ясно от отговор на кмета Христо Христов на въпрос за напредъка на програмата за енергийното обновяване на жилищни сгради със средства от Плана за възстановяване и устойчивост, отправен от групата съветници на ГЕРБ в Общинския съвет.

Припомняме, че в Шумен за саниране на жилищни блокове по ПВУ на ЕС бяха одобрени 20 блока, а работата по първия от тях започна миналия септември.

На ул. „Софийско шосе“ № 6, ул. „Марица“ № 18 и ул. „Цар Освободител“ № 64 все още няма открити строителни площадки. Без изпълнени дейности са и сградите на ул. „Дедеагач“ № 1, ул. „Ген. Драгомиров“ № 56, ул. „Никола Вапцаров“ № 3 и ул. „Цар Освободител“ № 10.



На ул. „Софийско шосе“ № 14 са изпълнени 30% от работите, а на ул. „Съединение“ № 205 и ул. „Софийско шосе“ № 4 – по 20%. На бул. „Ришки проход“ № 34 изпълнението е 10%, а на ул. „Марица“ № 16 и № 20 – по 5%.

Най-напреднало е санирането на сградите на ул. „Васил Априлов“ № 3 и ул. „Марица“ № 24, където са изпълнени по 70% от строителните работи. В блок 8 в жилищен комплекс „Херсон“ напредъкът е 65%.

Строителството на част от обектите е временно спряно с Акт 10. Сред причините са сезонните ограничения за опазване на птиците, въведени със заповед на Регионалната инспекция по околната среда и водите от 10 юни 2026 г., както и очакваните указания от Българската банка за развитие (ББР) за промени в договорите за финансиране, става ясно от отговора на Община Шумен.

Санирането на 3 от общо 20-те сгради е разплатено, като са издадени необходимите документи за въвеждането им в експлоатация. Това са блоковете на бул. „Велики Преслав“ № 37 и 39, бул. „Велики Преслав“ № 33А и 33Б и ул. „Страхил войвода“ № 1, 3, 5 и 7. Дейностите по тях са изцяло разплатени със средства от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Завършена и с разрешение за ползване е и сградата на бул. „Ришки проход“ № 18. За нея изпълнителят все още очаква окончателно изясняване на реда за плащане, което ще бъде извършено от ББР.

На 17 и 18 август Общината е подписала споразумения с ББР за прехвърляне на финансовото обезпечаване на договорите за 17 блока. Банката обаче все още не е дала указания за разплащанията. Предстои да бъдат сключени анекси към договорите със строителните фирми.

От Общината посочват, че рискът от забавяне на крайните срокове ще може да бъде оценен след подписването на анексите с всички изпълнители. Сроковете за строителство се удължават с броя на дните, през които работата е била спряна с Акт 10, така че дейностите по обектите все още не са приключили, за да бъдат търсени неустойки.

Според Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България след подписаните договори между Община Шумен и ББР крайният срок за завършване на санирането на сградите в Шумен е януари 2029 г.

ШУМ.БГ