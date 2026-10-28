Два товарни камиона и международен пътнически автобус са се запалили след тежка верижна катастрофа на главния път Русе-София тази нощ. Инцидентът е станал около 02:30 часа в участъка между селата Страхилово и Масларево в област Велико Търново.

Загинали са двамата водачи на тежкотоварните превозни средства, а 38-те пътници в автобуса са били изведени в безопасност преди разрастването на пламъците.

По първоначални данни на полицията челно са се сблъскали двата камиона. Секунди след удара те са избухнали в пламъци. В тях се е ударил преминаващият международен автобус, изпълняващ редовен курс от Букурещ за Солун. Огънят е обхванал и пътническото возило, но бързата реакция на водачите е предотвратила жертви сред пътуващите.

Част от пътниците в автобуса са получили леки наранявания и са били прегледани от медицински екипи на място. На местопроизшествието са били изпратени специализирани екипи на пожарната служба, Спешна помощ и Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Огнеборците са потушили горящите превозни средства, от които са останали само металните конструкции.

Заради инцидента и разлятото гориво движението по главното трасе остава изцяло преустановено. Пътната полиция е организирала обходни маршрути през съседните населени места за леките и тежкотоварните автомобили. В района дежурна оперативна група извършва огледи за изясняване на техническите причини за катастрофата.

Дир.бг