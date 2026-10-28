Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че среща между Володимир Зеленски и Владимир Путин ще бъде организирана "много скоро", твърдейки, че е постигнат напредък в усилията на САЩ за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

"Ще бъде уговорена среща много скоро", каза Тръмп пред репортери във военновъздушната база "Андрюс" близо до Вашингтон, визирайки евентуална първа среща между президентите на Украйна и Русия след началото на войната.

"Постигаме голям напредък с Русия и Украйна", добави той.

Анонсът на Тръмп беше направен преди планираните тристранни преговори с участието на представители на Украйна и Русия с посредничеството на САЩ в началото на ноември.

Американският президент не посочи дата или място, а нито Киев, нито Москва са потвърдили публично, че двамата лидери са се споразумели за среща, отбеляза "Киев пост".

Дир.бг