На 29 октомври от 18:35 ч. Симфониета Шумен кани публиката на концерт, който преминава от филмовата музика до класиката.

„Музикални диалози“ ще събере на сцената в концертна зала „Проф. Венета Вичева“

пианиста Георги Черкин, флейтиста Али Ерекли под диригентството на Славил Димитров.

В програмата са заложени любими екранни теми и произведения от класическия репертоар. Публиката ще чуе музика от „Игра на тронове“ на Рамин Джавади и „Карибски пирати: Проклятието на Черната перла“ на Клаус Баделт, редом с Бах–Гуно, Моцарт, Бетовен, Чайковски, Сен-Санс и Дебюси.

Сред акцентите са „Аве Мария“, „Турски марш“, „На Елиза“, първата част от „Лунна соната“, „Валс на цветята“ и „Лунна светлина“.

Георги Черкин е сред утвърдените български пианисти и композитори. Той е познат и с авторските си транскрипции - от произведения на Бетовен, Моцарт и Чайковски до теми от Harry Potter, Star Wars и Pirates of the Caribbean. Пише и филмова музика. Отличен е с наградите „Кристална лира“, „Златен век“ и „Златно перо“.

Роденият в Истанбул Али Ерекли започва да учи флейта на деветгодишна възраст в Истанбулската държавна консерватория към Университета за изящни изкуства „Мимар Синан“, където продължава обучението си при проф. Айла Улудере. Печели първи награди от

конкурси за флейта в Сърбия, Турция и България, а през 2025 г. получава Grand Prix на конкурса „The Sound of Time“. Изявявал се е като солист на Симфоничния оркестър – Хасково и е участвал във фестивали и концерти в Турция, САЩ и Кипър. Понастоящем е ученик в Истанбулската държавна консерватория и член на Флейтовия оркестър „Мармара“.

Билети се предлагат на касата и на symphony-shumen.com.

ШУМ.БГ