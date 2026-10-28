13 бездомници са настанени в кризисния център на ул. „Шуменска комуна“ в Шумен. Капацитетът на помещенията там е за до 20 души, но ако се наложи ще бъде увеличен.

Това каза заместник-кметът по здравеопазване и социална политика на община Шумен Петранка Петрова.

„За зимния период за настаняване на хора без дом в кризисния център вече са издадени 13 заповеди. На тези хора, освен подслон и отопление, осигуряваме и храна от обществената трапезария. В помещенията е направен и ремонт“ , каза Петрова.

На въпрос на ШУМ.БГ какво е предприела Общината по подадения сигнал за жена, която нощува пред жилищна сграда на пл. „България“ Петранка Петрова заяви, че за жената е издавана на два пъти заповед за настаняване в Кризисния център, но тя самоволно го напуска.

По случая работи дирекция "Социално подпомагане".

ШУМ.БГ