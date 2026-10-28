13 бездомници са настанени в кризисния център на ул. „Шуменска комуна“ в Шумен. Капацитетът на помещенията там е за до 20 души, но ако се наложи ще бъде увеличен.
Това каза заместник-кметът по здравеопазване и социална политика на община Шумен Петранка Петрова.
„За зимния период за настаняване на хора без дом в кризисния център вече са издадени 13 заповеди. На тези хора, освен подслон и отопление, осигуряваме и храна от обществената трапезария. В помещенията е направен и ремонт“ , каза Петрова.
На въпрос на ШУМ.БГ какво е предприела Общината по подадения сигнал за жена, която нощува пред жилищна сграда на пл. „България“ Петранка Петрова заяви, че за жената е издавана на два пъти заповед за настаняване в Кризисния център, но тя самоволно го напуска.
По случая работи дирекция "Социално подпомагане".
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Щом напуска значи има къде да отиде, щом има къде да отиде значи не е бездомна, чудя се какво би станало ако всички, които имаме домове легнем на площад България, 20-30 човека, така ли ще ни оставят или полицията ще вземе мерки. :) Легнала пред входа на хората, не могат да си се приберат у дома, божеееее, да лежи щом толкова иска на пейката отсреща, защо на хората на входа??
Анонимен
Тези хорица не са виновни. Те са жертва на някой ги поставя там и им взема стотинките. Пазете децата - гледката е шок за тях.
11:50
Безчувствен идиот. Айде иди да легнеш и ти там да те видим колко ще издържиш, мамин сине
Анонимен
Чуствителният, хората са ѝ осигурили подслон и храна, тя бяга. Тъй че не ми пука, кой къде ще лежи. А идиотът е дело на майка ти и баща ти.
Анонимен
Като не ти пука що си тръгнал да даваш акъл дето така или иначе ти липсва, бе мамин сине.
Анонимен
Има хора които са преживели нещо лошо или имат някакво психическо заболяване (което също може да е в резултат от травма) и просто ги е страх да са на затворено място. Не знам каква е историята но не се присмивайте защото от това нокой не е застрахован. Ходи и по бедни и богати.
Анонимен
Има хора които са преживели нещо лошо или имат някакво психическо заболяване (което също може да е в резултат от травма) и просто ги е страх да са на затворено място. Не знам каква е историята но не се присмивайте защото от това нокой не е застрахован. Ходи и по бедни и богати.