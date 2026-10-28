ОД на МВР – Шумен предупреждава за опити за финансови измами, при които фирми, институции и организации получават имейли с указания да превеждат дължими суми по нови банкови сметки, съобщиха от пресцентъра на полицията

Схемата е свързана с договорни отношения между фирми и техни клиенти или партньори. Измамниците изпращат съобщения, в които посочват нови банкови данни за извършване на плащания. Така съществува риск средствата да бъдат преведени по сметки, които не принадлежат на действителния получател.

За да се предотвратят финансови злоупотреби, от полицията призовават всички фирми, институции и организации да бъдат особено внимателни при извършването на финансови преводи и разплащания по новопосочени банкови сметки.

При всяка промяна на банкови сметки или предоставяне на нови платежни данни е необходимо те да бъдат проверени, преди да се нареди превод. Ако бъде получен имейл с информация за нова банкова сметка, данните трябва да се потвърдят чрез официален канал за комуникация с упълномощен представител на съответната фирма или организация, съветват от полицията.

ШУМ.БГ