Луксозният круизен кораб, който предлагаше околосветско пътешествие, чрез което хората да пропуснат втория мандат на Доналд Тръмп като президент, спря поради изключително високи разходи за гориво, оставяйки пътниците блокирани в Камбоджа.

Базираният в САЩ оператор на Villa Vie Odyssey заяви, че работи с пътниците по планове за слизане и "временни условия за живеене", предаде Би Би Си. Корабът е отплавал от Белфаст през октомври 2024 г. за "непрекъснато околосветско пътешествие", което е трябвало да продължи 3 години и половина и да обхване близо 150 държави. Цените за целия тур са варирали от 120 000 до 440 000 долара на каюта, като се предлагали и за 3500 долара на месец.

На борда е имало около 200 пътници, когато вчера им е било наредено да слязат в пристанищния град Сиануквил в Камбоджа, който през последните години придоби световна известност с китайски казина и центрове за онлайн измами.

Цените на горивата в световен мащаб се покачиха рязко от началото на войната с Иран по-рано тази година. Операторът на кораба заяви, че месечната цена за гориво на каюта в части от Азия се е увеличила от 1800 долара до 8000 долара.

Предприети са "значителни стъпки за намаляване на разхода на гориво, включително забавяне на маршрута и прекарване на повече време в пристанището", но тези мерки са се оказали недостатъчни, за да компенсират "извънредното увеличение на разходите за гориво".

Компанията обяви, че ще прекара следващите 60 дни в "преструктуриране и рекапитализация", въпреки че "резултатът не е гарантиран".

Пътниците Ланет Канен и Йохан Бодин разказаха пред Би Би Си, че са били информирани от главния изпълнителен директор на Villa Vie Residences в 6:00 часа във вторник, че трябва да напуснат до 14:00 часа същия ден. Двойката обясни, че пътниците са знаели от известно време за финансовите затруднения на компанията. Потенциален инвеститор преди това се е качил на борда на кораба, за да извърши проверка, но в крайна сметка това не се е получило.

"Дори тогава все още се надявахме, че ще се появи чудодеен инвеститор - казаха те - Въпреки че имаше признаци, че това ще се случи, все още изпитвахме недоверие, когато стана реалност. Бяхме съкрушени. Чувствахме се сякаш мечтата ни е разбита. Имаше много прегръдки и сълзи, докато жителите се подкрепяха взаимно и преодоляваха случилото се."

Друга пътешественичка - Холи Хенеси, разказа, че пътниците на кораба по-рано са били помолени да обмислят плащането на горивна такса, тъй като цените в световен мащаб са се повишили, и че маршрутът им е бил "сериозно съкратен". Някои хора решиха да слязат и да пътуват по суша, обясни тя.

В момента пътниците са в различни хотели и "просто чакат".

Дир.бг