Българският пилот Никола Цолов ще запише името си със златни букви в историята на автомобилния ни спорт като първи пилот от страната ни, който е замесен в състезателен уикенд на Формула 1. Това ще се случи на започващата от петък надпревара около Гран При на Мексико Сити.

На пистата "Ерманос Родригес" Цолов ще дебютира в официална сесия във Формула 1, като ще участва в първата свободна тренировка за отбора на "Рейсинг Булс", заменяйки в болида Лиам Лоусън. Тя е в петък от 20:30 часа наше време и ще се предава по Диема спорт 3. Основното състезание е в неделя.

За българина това е поредна важна стъпка към сбъдването на голямата му мечта - да стане титулярен пилот във Ф1.

Никола, който се бори за титлата във Формула 2, вече проведе тест с елитния болид на "Рейсинг Булс" преди два месеца и остави много добро впечатление. Участието му в Мексико ще му даде възможност да затвърди показаното на "Имола" в края на август.

От отбора потвърдиха новината за карането и уточниха, че Цолов ще управлява болида "VCARB 03" по време на първата свободна тренировка от Гран При на Мексико Сити.

Българинът се присъедини към "Red Bull Junior Team" през 2025 г. след впечатляваща кариера в младежките шампионати, включваща титлата в Испанската Формула 4 през 2022 г. и второ място в шампионата FIA Formula 3 през 2025 г. В момента той се състезава във FIA Formula 2 с отбора на Campos Racing, където се утвърди като един от претендентите за първото място и се бори за шампионската титла при пилотите за сезон 2026.

"Искам да благодаря за възможността, която ми предоставят в Мексико. След теста ми с отбора на "Имола" съм развълнуван да направя следващата крачка, да надградя натрупания опит и да науча още повече за автомобила и настоящите регулации. Ще се концентрирам върху това да извлека максимума от сесията, да работя в тясно сътрудничество с отбора и да предоставя полезна обратна връзка", сподели Никола след официализиранетона новината.

Алън Пермейн, ръководителят на отбора на "Рейсинг Булс", също коментира:

"Участието на Никола в първата свободна тренировка е важна стъпка в развитието му в рамките на програмата "Red Bull Junior Programme". То е отражение на нашия ангажимент да развиваме младите таланти, като им предоставяме ценен опит на пистата и подкрепата, от която се нуждаят, за да учат и да се усъвършенстват. След като вече работихме с Никола по време на теста в "Имола", с интерес очакваме да го видим как надгражда този опит в Мексико и каква обратна връзка ще даде, за да подпомогне подготовката ни за състезателния уикенд."

Дир.бг