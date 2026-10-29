Високотехнологична нелегална фабрика, произвеждала реплики на най-известните марки цигари, е била разбита при съвместна специализирана операция на ГДБОП, Главна дирекция "Гранична полиция" и ДАНС в промишлената зона на Карнобат.

Акцията на трите служби е стартирала снощи, съобщи на брифинг районният прокурор на Бургас Мария Маркова. На него присъстваха също комисар Павел Колев, началник на ГДБОП-Бургас и старши комисар Лъчезар Момчев, директор на Регионална дирекция "Гранична полиция" - Бургас.

По думите на Маркова към момента е задържан 58-годишен мъж, като разследването продължава и се установява съпричастността и на други.

"Извършват се професионални следствени действия със задържания карнобатлия. Нямаме данни дали той е ръководел нелегалната фабрика. Не е задържан по време на работа", уточни ръководителката на Районната прокуратура в Бургас.

В трите халета, в които се е помещавала нелегалната фабрика, са открити около 12 тона тютюн, около пет мастербокса от известни марки цигари, които се продават както в България, така и в Европа, както и заготовки.

Мария Маркова добави, че технологията в нелегалната фабрика - от сушенето на тютюна до неговото накълцване, нарязване, до пълненето в заготовките, е пълна. "Ще се установи дали хартията не е за производство на бандероли. Ние възпрепятствахме ощетяване на държавата със значителен акциз", подчерта тя.

Във фабриката са изградени и спални помещения, бани, кухня, тоалетни и импровизиран фитнес. Открити са надписи на руски език, но предстои да се установи дали в производството са участвали руски, украински или други чуждестранни граждани.

Шефът на антимафиотите в Бургас комисар Павел Колев каза, че все още не е известно колко време е работила фабриката и какви количества продукция са излезли от нея.

По думите му това ще бъде изяснено в хода на досъдебното производство, включително чрез експертизи на намереното количество тютюн и оборудването.

Районната прокуратура в Бургас е образувала досъдебно производство за производство и държане с цел разпространение на тютюневи изделия без необходимите разрешителни, както и за държане на акцизни стоки без бандерол.

Предвиденото наказание е лишаване от свобода от една до шест години и глоба от 20 000 до 100 000 лева.

Дир.бг