Дроновете, потопили контейнеровоза CONTSHIP JET, ударен вчера край Калиакра, са дошли от източно направление. Това каза пред bTV началникът на отбраната в оставка адмирал Емил Ефтимов, който заяви, че военните разполагат с предварителна информация и не са изненадани от събитията.

По думите на адмирал Ефтимов Българската армия е имала информация за евентуална атака. „Има информация, защото предприехме съответни мерки. След случката в Кардам и след ударите, които бяха в началото на октомври, това е резултат на едно последователно нарастване на усилията – най-вече по отношение на разузнаване, наблюдение, анализ на обстановката и ранно предупреждение, което вчера се случи“, посочи той.

Относно произхода на дроновете, ударили CONTSHIP JET, Ефтимов заяви категорично: „Вчерашните дронове дойдоха от морското направление, от източното направление“. Въпреки че не назова директно държава, той уточни, че военните разполагат с достатъчно информация за безпилотните апарати.

На въпрос дали атаката идва от Русия, адмиралът отказа да се ангажира с категорична позиция: „Аз не съм чул някой началник на отбраната на Румъния, на Турция, на която и да е държава, да дава категорична оценка на базата на професионалната информация, която има за произхода и принадлежността, за злонамерени действия“. Той припомни, че България действа като член на НАТО и следва стратегическата концепция на Алианса.

Защо дроновете не са били унищожени?

България стриктно спазва международното право и може да предприема действия само в рамките на своите териториални води. „Действаме ли извън териториални води? Не. Нямаме такива правомощия“, категоричен бе той. Освен юридическите ограничения, роля са изиграли и тежките метеорологични условия, които са възпрепятствали използването на безпилотни средства за прехват, въпреки че авиацията е била в готовност.

„Дроновете не дойдоха в териториални води, за да въздействаме“, подчерта Ефтимов, като добави, че България не е във война, а предприетите мерки са форма на нарастване на усилията за сигурност, а не ескалация.

Днес.бг